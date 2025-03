Huawei FreeArc: som excecional dedicado aos desportistas e a todos os mais ativos

A Huawei tem dado particular atenção ao que os utilizadores dos seus produtos de som querem. A qualidade das suas propostas é única e as novas ofertas têm reforçado esta sua posição. Agora, chegam ao mercado com os HUAWEI FreeArc, uma proposta diferente, dedicada aos amantes de áudio mais ativos e a todos os desportistas. Vamos conhecer os HUAWEI FreeArc.

Um design diferente, mas muito funcional

Depois de termos visto propostas da marca focadas nos in-ear, é hora de vermos a Huawei chegar ao mercado com os HUAWEI FreeArc, uma alternativa que permite a melhor qualidade de som, ao mesmo tempo que mantém os utilizadores conscientes do que se passa à sua volta.

Com um design diferente, o HUAWEI FreeArc garantem o melhor conforto em todas as situações. Aqui contamos com uma forma diferente e personaliza, quer na sua estrutura, quer na própria componente de áudio. A marca aposta num desenho triangular otimizado de 140°, para se manterem seguros nas orelhas durante momentos como treino.

A ajudar temos também um peso mínimo, o que os torna ainda mais confortáveis de usar, mesmo em largos períodos. Com apenas 9 gramas em cada auricular, mal se sentem presentes. A estrutura em C ajuda também e impede que caiam durante a utilização. Em termos de materiais, são forrados a silicone, sendo agradáveis ao toque e no contacto com a pele.

Uma qualidade de som acima da média

A sua forma diferente poderia implicar um compromisso com a qualidade de som ou outras utilizações. A verdade é que os HUAWEI FreeArc querem assumir-se como uma referência neste mercado e a aposta da marca parece ser bem conseguida.

O seu inovador design open-ear diferente do habitual garante também a segurança dos utilizadores. Faz com que estes se mantenham atentos aos sons que os rodeiam, quer seja no exercício, no trabalho ou simplesmente a passear. Esta caraterística faz deles o ideal para uma utilização diária.

A qualidade de som é garantida com uma fuga de som minimizada por um sofisticado sistema de ondas sonoras invertidas integrado no “acoustic bean”. Este faz com que os sons sejam transmitidos com precisão para o canal auditivo, proporcionando uma experiência de audição privada⁠.

Ao mesmo tempo, tem presente uma unidade de driver de alta sensibilidade de 17 × 12 mm. Soma-se a isso uma estrutura acústica simétrica, um algoritmo de graves dinâmicos, e um algoritmo adaptativo de volume igual. Estes componentes garantem graves poderosos e detalhes mais ricos.

Onde os HUAWEI FreeArc também se destacam é nas chamadas. A Huawei apostou neste campo e dotou-os de microfone duplo e cancelamento de ruído de chamada triplo. Isto traz chamadas de elevada qualidade, quer na audição, quer no áudio que é enviado para o destino da chamada.

Autonomia e um software excelente

Um dos elementos que também importa neste tipo de auscultadores é a bateria e a sua duração. A Huawei habituou-nos a muitas horas de utilização e os HUAWEI FreeArc seguem este padrão. A marca revela que podem ser usados para ouvir música até 28 horas com a caixa de carregamento totalmente carregada.

Em outro cenário, A Huawei garante nos HUAWEI FreeArc até 7 horas de utilização, apenas com a bateria dos auriculares. Por fim, e para os mais exigentes, é possível desfrutar até 3 horas de audição com um carregamento rápido de 10 minutos. Assim, não existe razão para não usar esta proposta de forma constante.

Em termos práticos, é possível controlar os HUAWEI FreeArc de forma totalmente autónoma, com gestos e toques. A marca oferece o deslizar, duplo e triplo toque, e manter premido para garantir várias funcionalidades.

Algo que se destaca é mesmo a proteção contra a água. Este é o produto de som que oferece a maior qualidade neste ponto, oferecendo IP57. Incluem microfones especialmente resistentes à água, que ajudam a manter a chuva e o suor afastados enquanto pratica desporto.

A somar a isso, a Huawei tem, como é normal, a ligações sem falhas a dois dispositivos, como telemóveis, tablets, PCs ou relógios. Há ainda uma utilização facilitada com uma ligação de alcance ultralongo, mantendo-se conectado num alcance de 400 m ou num escritório de 100 m².

HUAWEI FreeArc: o que vale esta proposta?

Os HUAWEI FreeArc são uma mudança muito interessante da marca. Conseguem oferecer uma qualidade de som elevada, com um design diferente, mas completamente funcional e útil. São mais uma prova da aposta da Huawei neste campo e revelam que também os utilizadores mais ativos e ps desportistas têm alternativas ajustadas.

Estão já disponíveis no nosso mercado, com um preço de venda recomendado de 119,00€ e uma oferta de lançamento de 20€ de desconto até 16 de março. Em termos cores, os HUAWEI FreeArc estão disponíveis em verde, preto e cinzento.

HUAWEI FreeArc

HUAWEI FreeArc: galeria de imagens