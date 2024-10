HUAWEI Watch GT 5 Pro: um estilo único num smartwatch com hardware de topo

A Huawei tem uma visão do mercado dos smartwatches que lhe permite estar em todas as gamas. Aposta de forma igual, mas tem um carinho especial pelos modelos de topo. O HUAWEI Watch GT 5 Pro é a prova disso, ao associar uma estética única ao que de melhor o hardware pode oferecer. É hora de conhecer este smartwatch que está no topo do que o mercado oferece.

Uma estética ainda mais apurada neste smartwatch Huawei

Este ano, a aposta da Huawei nos smartwatches vai ao encontro do que a marca já nos habitou. Quer criar modelos que não sigam o que todas as outras estão a preparar, trilhando o seu caminho de forma firme, marcando tendências, e procurando seguir as linhas tradicionais, ao mesmo tempo que garante uma pegada estética única.

O HUAWEI Watch GT 5 Pro mostra isso mesmo, ao assumir um lugar de destaque e a mostrar que ainda é possível inovar no design. Recheado de materiais nobres, este é um smartwatch que se destaca desde o primeiro momento que o vemos. Ainda que tenha um ADN próprio, é inegavelmente uma peça da Huawei.

Ao pegar neste relógio, ficámos de imediato presos nas linhas da sua caixa. Apesar da forma circular, associada aos modelos tradicionais e mecânicos, destaca-se a presença de linhas retas no formato octogonal, não apenas na caixa, mas também na própria moldura do smartwatch.

Este pormenor estético é o que o distingue da concorrência, que ou aposta apenas em formas demasiado redondas ou opta por modelos quadrados e com um aspeto repetido. Fica assim presente que, tal como o HUAWEI Watch GT 5, este relógio quer ser único.

Ainda que possa parecer um relógio maior do que o padrão, na verdade, este assenta bem em qualquer pulso e não se torna pesado ou grande. Mesmo na versão clássica, com a bracelete totalmente em titânio, não se torna pesado no pulso. A versão testada, com bracelete em fluoroelastómero, marcou uma presença discreta.

Claro que as linhas, ainda mais premium que o Watch GT 5, elevam o HUAWEI Watch GT 5 Pro a outro patamar. É mais distinto e sobressai em qualquer contexto. Curiosamente, este modelo adapta-se também a qualquer situação, em especial no desporto ou em momentos mais descontraídos.

Relógio com materiais nobres e durabilidade acima da média

Em termos de materiais, a Huawei apostou forte neste modelo Pro. Temos assim a presença de liga de titânio de qualidade aeroespacial, que lhe garante uma robustez e uma maior durabilidade . Este mesmo material é alargado à bracelete no modelo clássico.

As mesmas durabilidade e resistência foram alargadas ao mostrador, onde temos um ecrã AMOLED a cores de 1,43 polegadas. O vidro é resistente a riscos, graças a uma proteção de safira, que garantirá uma imagem impecável ao longo do tempo.

A proteger esta mesma área temos uma moldura, que se distingue no modelo clássico por ser vermelho e azul. Há também que contar com dois botões de lado, um de coroa para controlar de forma física as interações com o HUAWEI Watch GT 5 Pro, e outro para aceder diretamente a funções do relógio, tipicamente no desporto.

Em termos de utilização, este ecrã parece preparado para todos os momentos. Está ajustado para conseguir ser lido em qualquer situação de luminosidade, pelo que dificilmente não vão ler as notificações, alertas ou outra informação, mesmo em momentos de luz direta sobre o smartwatch.

A proteção é levada ao extremo em outro ponto. A sua utilização em momentos de maior ação é garantida com a certificação IP69K. Na prática, pode ser usado na água em situações de até 5 ATM e em mergulho até um máximo de 40 metros de profundidade. Não é certamente o seu meio natural, mas não se nega a estas situações, onde cumpre sem o mínimo impacto.

Fica claro que é uma proposta todo- o-terreno, onde se sente à vontade, estando preparado para resistir ao que de mais difícil lhe for apresentado. Claro que na prática desportiva mantém a postura e garante a mesma qualidade.

Por fim, e num dos campos mais importantes nestes equipamentos, a Huawei volta a destacar-se. A bateria, naturalmente, é um elemento vital e o HUAWEI Watch GT 5 Pro volta a mostrar que está longe de tudo o que a concorrência oferece.

A marca revela que este relógio poderá ter 14 dias de autonomia máxima, algo que está ao alcance de poucos. A somar a isso, temos um carregamento muito rápido, que em apenas 60 minutos oferece uma carga completa. Este é mais um modelo da Huawei onde podemos simplesmente deixar o carregador em casa e partir de fim de semana prolongado sem preocupações.

Desporto, atividade física e o bem-estar dos utilizadores

Ainda que seja um relógio que aponta para uma imagem clássica e sóbria, o HUAWEI Watch GT 5 Pro está de forma natural em momentos cada vez mais relevantes e com importância para os utilizadores. Falamos do desporto e da prática de exercício, onde oferece tudo o que a Huawei nos habitou, indo inclusive mais longe.

A somar aos mais de 100 modos de treino, onde (quase) todos os desportos estão presentes, a Huawei destacou três novos campos. Além do golf, onde permite acompanhar em detalhe todos os movimentos, ajudando o utilizador, o modo de corrida em trilhos, que suporta a navegação baseada em segmentos, alertas fora do percurso e mapas com zoom controlados pela coroa. Por fim, o mergulho, com funcionalidades de nível profissional.

Para acompanhar o bem-estar e a saúde dos utilizadores, a Huawei deu ao HUAWEI Watch GT 5 Pro sensores ainda mais capazes e com melhor capacidade. Isso traduz-se em informação mais fidedigna e mais precisa. Com a ajuda de todos estes dados, a Huawei consegue dar mais informação na nova app Stay Fit. Além disso, a IA ajuda também a recuperar ou a identificar situações problemáticas.

Uma novidade vem complementar todos estes elementos e dar uma ajuda extra para o bem-estar, baseando-se no desporto. O HUAWEI Health + dá acesso a uma grande variedade de benefícios exclusivos, incluindo treinos para utilizadores principiantes e avançados, meditações guiadas, Plano Stay Fit e exercícios de respiração.

O ecossistema que torna este smartwatch verdadeiramente universal

Algo que torna o HUAWEI Watch GT 5 Pro realmente acessível a todos é a sua capacidade de funcionar em qualquer sistema operativo móvel. Seja no Android ou no iOS, estes relógios podem oferecer todas as funcionalidades. A app HUAWEI Health é o centro desta capacidade e serve também como ponto central para controlar e monitorizar toda a informação gerada.

O HarmonyOS tem crescido e evoluído e este ano volta a mostrar novidades. Temos agora a capacidade de captar a interface do relógio com o carregar nos botões. A interface está também otimizada e é mais fluida. Soma-se a isso a presença de um teclado, que permite ainda mais interação com o smartwatch.

Outra atualização, melhorada a cada ano, é a presença das apps para o relógio. A somar às que a Huawei oferece, como o Petal Maps, há um lote de outras pequenas propostas, que elevam o que temos no pulso no dia a dia.

Por fim, na personalização, temos também um lote de ofertas alargado. Os mostradores de relógio presentes cobrem todos os tipos de utilização, desde os mais clássicos aos mais desportivos. A somar a isso temos toda a oferta dos programadores que se dedicam a esta área e onde as propostas são quase infinitas.

Ter o HUAWEI Watch GT 5 Pro vale a pena?

A nossa resposta neste ponto, e depois de o termos usado durante algum tempo, é sem qualquer dúvida um SIM. Este smartwatch representa um passo ainda maior da Huawei face aos modelos dos anos anteriores.

Não é de todo excessivamente grande, mesmo com todos os materiais nobres que garantem uma qualidade acima da média e uma proteção elevada.

Depois, e com base neste hardware, temos um acompanhamento único no desporto, com muitos modos e atividades, e até no bem-estar. Este ponto, cada vez mais importante, beneficia da atualização dos sensores e dos algoritmos de análise que a marca melhora constantemente.

O seu ar sóbrio destaca-o, mas esconde, ao mesmo tempo, tudo o que pode oferecer nos momentos mais ativos e com exigências de resistência maior. Este é um verdadeiro relógio todo-o-terreno na pele de um "gentleman".

O HUAWEI Watch GT 5 Pro já está disponível no mercado português, com preços a partir de 379,00 €. Este pode ser encontrado na loja online da Huawei.

O Pplware volta a ter uma surpresa para os leitores. Temos um código de desconto exclusivo: APPLGT5. Este é válido para a compra de uma segunda bracelete para qualquer um dos modelos da série Watch GT 5. Para quem fizer esta compra, e até 31 de outubro, além da bracelete, recebe também uns HUAWEI FreeBuds 5i.

HUAWEI Watch GT 5 Pro: galeria de imagens