HUAWEI Watch Fit 3: chegou o primeiro smartwatch quadrado recheado de tecnologia

A Huawei acaba de lançar o HUAWEI Watch Fit 3, o primeiro smartwatch quadrado da marca, inspirado no conceito ‘Fashion Squared’, que pretende ir ao encontro dos gostos dos utilizadores mais jovens e modernos. Elegante, fina e moderna, a terceira geração da HUAWEI Watch Fit Series destaca-se pelo novo design, bem como pelas funcionalidades de monitorização da saúde e bem-estar abrangentes.

O conceito ‘Fashion Squared’, que caracteriza este smartwatch, espelha uma mistura sofisticada de design e funcionalidades inteligentes. Permite à Huawei evidenciar a sua filosofia ‘Fashion Forward’, que consiste em criar wearables com estilo, levando a moda aos dispositivos quadrados.

O novo wearable, que se caracteriza por ser ultra fino e leve, engloba um conjunto de funcionalidades de desporto, saúde e bem-estar otimizadas. Graças à tecnologia atualizada do HUAWEI TruSeen™ 5.5 e HUAWEI TruSeelp™ 4.0, o HUAWEI Watch Fit 3 disponibiliza análises nutricionais, avaliação da qualidade do sono e gestão do ciclo menstrual.

Design elegante ao quadrado

O HUAWEI Watch Fit 3 transforma o mostrador retangular da HUAWEI Watch Fit Series num novo e versátil design quadrado. Composto por um corpo em liga de alumínio, é o smartwatch mais leve e fino da marca, pesando apenas 26g e medindo 9,9mm de espessura.

Jovem e arrojado, está disponível numa variedade de cores e estilos, desde fluoroelastómero em branco, rosa, verde e preto, até nylon cinzento e pele branca. Para que o utilizador possa combinar o HUAWEI Watch Fit 3 com qualquer estilo e ocasião, o dispositivo dispõe de uma tecnologia de desencaixe rápido, que facilita a troca de braceletes sem ferramentas.

No que diz respeito ao ecrã, está equipado com um AMOLED 2,5D de 1,82 polegadas, que assume um rácio ecrã-corpo de 77,4%, para uma experiência de visualização de alta definição e uma navegação mais fácil no ecrã tátil. O grande ecrã emite até 1500nits de brilho e ajusta-se automaticamente ao ambiente do utilizador, de forma a garantir uma boa visibilidade em qualquer tipo de condições de iluminação.

Tecnologia aprimorada para um estilo de vida mais saudável

O HUAWEI Watch Fit 3 foi pensado para ajudar os utilizadores a adotarem um estilo de vida mais ativo e saudável. Para isso, apresenta funcionalidades de monitorização da saúde e bem-estar focadas nas principais preocupações dos utilizadores: a alimentação equilibrada e a prática regular de exercício físico. Para incentivar os utilizadores a comerem melhor, a aplicação StayFit foi atualizada com uma base de dados de calorias alimentares e fornece análises nutricionais adaptadas aos objetivos de cada utilizador.

Em relação ao exercício físico, o smartwatch apresenta sugestões inteligentes de tipos e duração de exercícios com base nos hábitos do utilizador e condições climatéricas, além de incluir orientações para aquecimento e alongamentos acompanhadas por animações e áudio. De forma a motivar os utilizadores a manterem-se ativos, a HUAWEI Health oferece mais de 100 modos desportivos e 660 aulas. Conta ainda com anéis de atividade de última geração, que estimulam os utilizadores a desenvolver hábitos de exercício e a ter uma vida mais saudável.

Monitorização da saúde e bem-estar com maior precisão

A terceira geração da HUAWEI Watch Fit Series incorpora o HUAWEI TruSeelp™ 4.0, que permite uma monitorização mais precisa e completa do sono. Através da funcionalidade Sleep Breating Awareness, deteta interrupções na respiração, classifica os resultados e fornece interpretações e sugestões de melhoria, ajudando o utilizador a ajustar os hábitos de sono. Além disso, o design fino e leve do relógio contribui para uma utilização confortável durante o sono.

Responsável pela monitorização de sinais vitais como a frequência cardíaca, SpO2 e stress, o HUAWEI HUAWEI TruSeen™ 5.5 está também presente. Aprimorada para uma parametrização mais precisa, esta tecnologia contém uma função de autoaprendizagem, otimizando as capacidades de monitorização em cenários de sinais fracos. Sobre a gestão do ciclo menstrual, a nova atualização possibilita aos utilizadores verem as informações sobre os ciclos menstruais através do calendário e registar os sintomas diretamente no relógio.

Bateria de longa duração e compatibilidade com vários sistemas operativos

Relativamente à autonomia da bateria, garante até 10 dias de utilização com apenas um carregamento e suporta carregamento rápido, sendo capaz de carregar o suficiente para um dia de utilização em apenas 10 minutos. O HUAWEI Watch Fit 3 é compatível com iOS e Android, sendo acessível a todos os utilizadores.

O HUAWEI Watch Fit 3 tem um preço de venda recomendado de desde 159,00€ e tem como oferta de lançamento 10% de desconto e uma segunda bracelete. Está disponível nas cores fluoroelastómero branco, preto, rosa e verde; nylon cinza; pele branco.

HUAWEI Watch Fit 3