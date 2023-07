A Samsung acaba de revelar também os novos Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic, dois novos smartwatches desenvolvidos para ajudar os utilizadores a criar hábitos mais saudáveis todos os dias, e todas as noites. A série Galaxy Watch6 reúne um conjunto de funcionalidades ligadas à saúde, um desempenho poderoso e um novo design elegante, com destaque para a moldura mais fina, para o maior ecrã de sempre num Galaxy e uma interface mais interativa.

Orientação personalizada para uma vida mais saudável - a começar pelo sono

A série Galaxy Watch6 oferece dados importantes, 24 horas por dia, que potenciam alterações positivas na rotina diária, com destaque para as dicas e conselhos personalizados que permitem encorajar o utilizador. Ao reconhecer que o bem-estar começa com um sono de qualidade, a Samsung está a ajudar os utilizadores a otimizar a sua noite da mesma forma que otimizam o seu dia. Para que tal aconteça concentra-se em três elementos-chave: compreender os padrões pessoais de sono, criar melhores hábitos e estabelecer um ambiente propício ao sono.

Com base nas avançadas funcionalidades de sono e bem-estar, a série Galaxy Watch6 oferece agora uma análise aprofundada dos Fatores de pontuação de Sono - tempo total de sono, ciclo de sono, tempo acordado e recuperação física e mental - para ajudar os utilizadores a compreender a qualidade do sono decorrido todas as noites.

As Dicas de Sono5, mais personalizadas e desenvolvidas em conjunto com a National Sleep Foundation, também fornecem aos utilizadores um feedback detalhado sobre a qualidade do seu sono todas as manhãs. Além de tudo isto, o Galaxy Watch6 inclui a Consistência de sono, que mostra a consistência das horas de sono e despertares do utilizador, e uma representação do seu tipo de sono através de um Animal de Sono.

O melhorado programa de Treino de Sono6 permite aos utilizadores colocar em prática os conhecimentos sobre o sono com instruções, dicas e alertas personalizados, acessíveis tanto a partir do pulso como no smartphone. Quando chega a hora de dormir, o Galaxy Watch6 pode ajudar a criar o ambiente de sono perfeito, alterando automaticamente as definições dos equipamentos eletrónicos domésticos e ativando o Sleep Mode no relógio e no telemóvel do utilizador. Vai até ativar o sensor de infravermelhos LED invisível no relógio para fornecer informações valiosas sobre a saúde sem distrações de luz adicionais.

As funcionalidades de condição física estão mais personalizadas para manter os utilizadores motivados ao longo da sua jornada. A Composição Corporal , com medições físicas importantes como o músculo esquelético, a taxa metabólica basal, a água corporal e a percentagem de gordura corporal. Isso fornece um retrato completo do corpo e da forma física do utilizador, oferecendo uma abordagem adaptada para a definição de objetivos, acompanhamento do progresso e orientação personalizada do plano de condição física e também a partir de agora com dicas nutricionais através de uma nova parceria com a Whisk .

A nova e personalizada funcionalidade Zona de Frequência Cardíaca analisa as capacidades físicas individuais e define cinco níveis de intensidade de corrida ideais para ajudar os utilizadores a definir os seus próprios objetivos com base nas suas capacidades - desde a eliminação de gordura até ao treino de alta intensidade. Para além dos mais de 100 tipos de treino existentes, o recém-adicionado Corrida em pista regista as corridas do utilizador numa pista, enquanto o Treino Personalizado permite que os utilizadores criem e acompanhem a sua rotina de treino personalizada.

Contando ainda com a monitorização da tensão arterial e eletrocardiograma que ajuda os utilizadores a compreenderem a sua saúde cardíaca de forma mais abrangente. O Galaxy Watch6 também permite que as utilizadoras monitorizem a temperatura da pele durante a noite para obter informações de valor acrescentado, nomeadamente no acompanhamento do ciclo menstrual. E a Deteção de Quedas pode avaliar uma queda, quer ocorra durante o exercício, quando se está parado, ou mesmo durante o sono, se os utilizadores caírem da cama. Quando uma queda é detetada, o relógio alerta automaticamente o número de serviço de emergência ou os contactos pré-selecionados.

Design apurado, perfeitamente seu

O elevar da experiência de wearable. A série Galaxy Watch6 apresenta novos designs que proporcionam uma melhor visualização, melhor desempenho e uma maior seleção de opções personalizáveis e confortáveis. 3

Ler e escrever é mais fácil com o ecrã 20% maior, que apresenta mais texto e um teclado maior. O display mais vibrante e de maior resolução3 oferece um brilho máximo de 2.000 nits, juntamente com uma função de ajuste de brilho Always On Display, que permite aos utilizadores ver e fazer mais, mesmo sob luz solar intensa. Com o processador e a memória melhorados, o Galaxy Watch6 proporciona interações mais suaves e rápidas.

O Galaxy Watch6 e o Watch6 Classic apresentam uma moldura 30% mais fina e uma moldura rotativa 15% mais fina, respetivamente, que realçam a beleza da característica moldura circular. A série Galaxy Watch6 apresenta novos mostradores de relógio elegantes, interativos e informativos que tiram o máximo partido do ecrã de grandes dimensões, enquanto as novas braceletes de 1 clique permitem aos utilizadores alterar e combinar facilmente o estilo do seu relógio.

Com mais de 704 combinações únicas, os utilizadores podem desenhar o seu relógio perfeito em Samsung.com. Por exemplo, a nova e leve Bracelete Pluma e o mostrador do relógio Sleep Coaching combinam na perfeição para o ajudar a obter informações sobre o sono com conforto.

A série Galaxy Watch6 vem com uma bateria maior e um consumo mais reduzido para suportar o seu ecrã de grandes dimensões e mais brilhante. Com apenas oito minutos de carregamento rápido, os utilizadores podem adicionar mais oito horas, o que é perfeito para acompanhar o seu sono durante a noite.

Maximizar a experiência a partir do pulso

A série Galaxy Watch6 traz mais capacidades para o pulso, e o melhorado Controlo por Gestos permite aos utilizadores gerir de forma conveniente o seu relógio utilizando gestos simples para uma maior acessibilidade e facilidade, permitindo-lhes definir os seus próprios atalhos e aceder a aplicações e funções sem toque.

Juntamente com outros dispositivos Samsung, a série Galaxy Watch6 expande ainda mais as experiências do utilizador. O atualizado controlador de câmara permite controlar remotamente a câmara do Galaxy Z Flip5 para alternar modos e zoom. A Samsung Smart TV ou o Galaxy Tab S9 mostram o progresso do utilizador em tempo real com um programa guiado de fitness ou mindfullness no ecrã de maiores dimensões.

Os utilizadores também podem alternar automaticamente a ligação dos Galaxy Buds2 Pro entre dispositivos Samsung através do Auto Switch. Se os utilizadores perderem o telemóvel, a série Galaxy Watch6 pode agora localizar o telemóvel através do Find My Phone com suporte de mapa.

Disponibilidade

O Galaxy Watch6 e o Galaxy Watch6 Classic estão disponíveis para pré-encomenda em mercados selecionados a partir de 26 de julho, com disponibilidade geral a partir do dia 11 de agosto.

O Galaxy Watch6 é um dispositivo de utilização diária com um design moderno e minimalista. Está disponível em 44mm em Graphite e Silver e em 40mm em Graphite e Gold. Para um design de relógio mais premium e intemporal, não procure mais, o Galaxy Watch6 Classic com a moldura rotativa favorita dos fãs – estará disponível em Black e Silver nas versões 43mm e 47mm.

Em termos de PVPr os novos Watch6 são:

Watch6 Classic

47mm BT – 449,90€

43mm BT – 419,90€

47mm LTE – 499,90€

43mm LTE – 469,90€

Watch6

44mm BT – 349,90€

40mm BT – 319,90€

44mm LTE – 399,90€

40mm LTE – 369,90€

Durante a período de pré-venda na compra de qualquer modelo, os utilizadores receberão um Wireless Charger Pad e uma bracelete adicional.

Galaxy Watch6 - Galeria de imagens