Depois de mostrar o Wear OS 4, a Google parece agora focada em melhorar as suas apps e assim oferecer ainda mais aos utilizadores dos smartwatches que usam o seu sistema. As novas apps estão a chegar, e algumas a receber novas funcionalidades. As Mensagens da Google é a mais recente a ter melhorias, com a chegada das mensagens de voz a começarem a ser disponibilizadas.

Enviar mensagens de voz fica mais simples

Cada vez mais os smartwatches são ferramentas mais essenciais e que podem dar aos utilizadores imensas funcionalidades. Podem, quase, substituir um smartphone, com a capacidade de fazer e receber chamadas, receber e enviar mensagens em vários serviços e até ler e enviar emails para qualquer contacto.

É neste cenário de mudança e melhoria que a Google traz agora uma novidade para a sua app Mensagens. A versão dedicada ao Wear OS está a começar a disponibilizar a capacidade de enviar mensagens de voz para ser ainda mais simples de comunicar.

Até agora esta capacidade era já acessível, mas levava a que todo o áudio fosse convertido para mensagens de texto, que eram depois enviadas. A grande diferença agora é que as mensagens são enviadas no formato de áudio e podem assim ser ouvidas por quem recebe as mensagens.

Para os smartwatches com Wear OS da Google

Com esta novidade, a interface da app Mensagens da Google é também alterada no Wear OS. Os utilizadores têm um novo botão e assim que este é ativado a gravação inicia-se de imediato. Há um limite de 59 segundos para as mensagens, podendo estas depois serem ouvidas nos próprios smartwatches.

Apesar de ser uma novidade, a Google já tinha mostrado aos utilizadores que esta era o caminho que ia ser seguido. Existiam muitas dúvidas sobre como isso iria ser tratado, mas agora tudo fica mais visível e pronto a ser usado por todos os que têm um smartwatch com Wear OS.

A nova versão das Mensagens da Google está a ser ainda testada, devendo chegar aos utilizadores dentro de pouco tempo. Com esta novidade, os utilizadores ficam ainda mais libertos do smartphone, ficando-se agora nos smartwatches e tendo ainda mais funcionalidades e capacidades.