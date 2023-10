A Tesla tem mostrado que os fabricantes de automóveis podem mudar e tornar-se mais abertos para as comunidades. São muitas as alterações que fez no mercado, mostrando que é possível dar acesso a muita informação. Agora, tem finalmente uma novidade há muito esperada. Apresentou a sua nova API oficial para programadores.

Nova ferramenta para os programadores

Há muitos anos que os programadores pediam à Tesla que lhes desse as ferramentas necessárias para trabalhar. Pretendiam ter acesso a toda a estrutura e informação dos carros para os utilizadores poderem ter acesso a muita informação e até controlar alguns elementos.

Na verdade, a marca já tinha uma API disponível, mas era pouco documentada e estava longe de ser uma oferta oficial e com suporte. Agora tudo muda, com a chegada desta nova proposta, que por agora continua com algumas limitações, mas que se espera que muito em breve será reforçada com novas capacidades.

API vai abrir acesso a novas apps

Isto permitirá a criação de aplicações de forma nativa em todos os tipos de dispositivos, desde computadores a telemóveis, relógios e outros dispositivos. Isso será feito segundo os requisitos definidos pela própria Tesla. A marca quer que todas as apps atuais sejam atualizadas até o início de 2024.

Uma vantagem clara que esta API traz é a possibilidade de criar algo que a Tesla ainda não tem e que cada vez mais se começa a tornar uma área de interesse. Falamos de uma loja de apps, um espaço que a Google já começa a controlar com o seu novo sistema dedicado aos carros, o Android Automotive.

Tesla vai dar acesso aos dados dos carros

Por agora, esta API só permite fazer o que já pode ser feito na app móvel da marca. Falamos de abrir o carro, controlar a carga, climatizá-lo e outras. O carro também poderá comunicar com a API enviando dados. Isto limita as possibilidades, mas permite criar apps em sistemas operativos onde a Tesla não tem, como computadores ou relógios inteligentes.

Os programadores já têm acesso no site da Tesla à estrutura de código que as suas apps devem respeitar para serem compatíveis. Assim, podem obter dados dos carros e outra informação, como a autonomia, configuração interior e mais. Agora compete à criatividade dos programadores criar as apps mais interessantes que usem a nova API da Tesla.