Itália planeia oferecer duas marcas Stellantis a fabricantes chinesas, diz jornal italiano

O Governo de Itália está a considerar a possibilidade de oferecer duas empresas extintas a fabricantes chinesas, no sentido de as encorajar a instalar fábricas no país, segundo noticiou o jornal Il Sole 24 Ore.

As marcas Innocenti e Autobianchi, propriedade da Stellantis, foram encerradas no anos 1990, pelo que o Governo da primeira-ministra Giorgia Meloni planeia assumi-las extintas, por decreto.

Conforme recordado pelo Automotive News Europe, a Innocenti ficou conhecida nas décadas de 1960 e 1970 por produzir uma versão italiana do Mini britânico, antes de ser adquirida pela Fiat, atualmente parte da Stellantis. Por sua vez, a antiga unidade da Fiat, Autobianchi, produziu automóveis citadinos de gama alta, como o A112 e o Y10.

Itália pode oferecer marcas a fabricantes chinesas

O Il Sole 24 Ore refere que o Ministro da Indústria de Itália, que disse não estar disponível para comentar o assunto, registou versões das duas marcas no Instituto Nacional de Patentes e Marcas, utilizando grafismos diferentes dos registados pelo Grupo Stellantis.

Por sua vez, a Stellantis revelou, à Reuters, ter visto as notícias sobre o tema, mas não ter sido informada pelo Governo de Itália sobre os planos.

O mesmo órgão de comunicação italiano refere que o Governo pode apropriar-se das duas marcas ao abrigo de uma lei aprovada em dezembro e de um projeto de decreto de execução, em análise pelo Tribunal de Contas, relativo a marcas que não sejam utilizadas há pelo menos cinco anos.

Além disso, a lei dita que, uma vez sob o controlo do Governo, poderão ser entregues a "empresas, incluindo estrangeiras, que pretendam investir em Itália ou transferir para Itália atividades produtivas localizadas no estrangeiro".