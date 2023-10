Vodafone Portugal cobrou a mais por serviços aos clientes

Quando se fala em queixas, as operadoras costuma liderar os rankings. Tal acontece porque têm muitos clientes, mas também porque por vezes há situações que correm menos bem. A justiça decidiu que a Vodafone deve restituir aos clientes os valores cobrados por serviços extra.

Vodafone Portugal: Valor a pagar tem de ser apurado pelo Tribunal...

A Vodafone Portugal cobrou serviços a mais aos seus clientes. Em fevereiro de 2022, transitou para julgado a decisão que determinou que a operadora de telecomunicações deve devolver os montantes cobrados em excesso aos clientes, segundo revela o Observador. A justifica ficou do lado dos clientes após a ação coletiva movida pela Citizen’s Voice .

Octávio Viana, presidente da Citizen’s Voice, contextualiza ao Observador que “a juíza de primeira instância entendeu que cada lesado teria de executar legalmente a sentença, ou seja, entrar com um processo a título individual”. A associação recorreu e, em simultâneo, avançou com “vários lesados” para “execuções junto dos tribunais”. E, conforme explica, “todas as decisões até agora foram de que a sentença tinha de ser liquidada”. E, já esta semana, o Tribunal da Relação de Lisboa “confirmou” o entendimento dos clientes, “ou seja, de que tem de ser o tribunal a apurar o que é que cada lesado de facto tem de receber.”

o juiz terá agora de “determinar o apuramento daquilo que a Vodafone tem de pagar”, podendo optar por “diferenciar o valor a atribuir a cada lesado” ou por “ter o montante ‘x’ a dividir por cada lesado”, explica Octávio Viana.