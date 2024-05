Hyundai mostra elétricos “maiores, melhores e mais rápidos” num novo vídeo promocional

Num recente vídeo promocional, a Hyundai apresenta a sua gama de veículos elétricos "maiores, melhores, mais rápidos e mais inteligentes", incluindo o IONIQ 5, o IONIQ 6 e o Kona Electric. O futuro é promissor!

Hyundai vai lançar mais vídeos promocionais no futuro

A Hyundai está a ter um forte arranque nos EUA este ano, com as vendas de veículos elétricos a subirem 51%. Para manter a dinâmica, a fabricante está a apresentar os seus veículos elétricos num novo vídeo apelativo.

Este vídeo apresenta a tecnologia mais recente da Hyundai e as características incluídas nos seus veículos elétricos. O IONIQ 5, o IONIQ 6 e o Kona Electric da Hyundai são apresentados em corridas com novos visuais coloridos.

Enquanto outras empresas estão a recuar na sua estratégia de eletrificação, nós continuamos a chegar ao comprador curioso de VE para lhe mostrar o design atraente e a tecnologia que a Hyundai tem para oferecer.

Explicou Angela Zepeda, diretora de marketing da Hyundai Motor America.

No mês passado, o Diretor Executivo da Hyundai America, Randy Parker, chamou a atenção dos seus rivais para o facto de terem recuado nas iniciativas de veículos elétricos. Entretanto, a fabricante continua a apostar tudo nestas máquinas.

À medida que nos concentramos continuamente nos nossos objetivos comerciais de eletrificação e na nossa linha de veículos elétricos, queríamos algo que se destacasse de toda a outra publicidade que temos no mercado.

Disse Zepeda.

A Hyundai está a lançar um vídeo promocional de 60 segundos e dois de 30 segundos em meados de maio. Serão exibidos durante o verão, durante grandes eventos como os Jogos Olímpicos, os Playoffs da NBA e a época da MLB.

O compromisso com os veículos elétricos está a dar frutos

A Hyundai vai também lançar uma série de anúncios de 15 e 30 segundos nas redes sociais que destacam o carregamento, a autonomia e o desempenho dos seus veículos elétricos.

A empresa planeia expandir a sua presença no Reddit com uma nova conta HyundaiUSA Reddit Pro. A fabricante irá oferecer um AMA (Ask Me Anything) oficial, apresentado por um representante para responder a quaisquer questões ou preocupações.

Até abril, a Hyundai vendeu mais de 10.500 modelos IONIQ 5 (+31% em relação ao ano anterior) e 4.899 modelos IONIQ 6 (+341%) nos EUA.

A gama de veículos elétricos da Hyundai está a vencer a concorrência com preços mais baixos e características avançadas. O Hyundai Kona 2024 é maior, tem mais autonomia, carregamento mais rápido e um novo design desportivo. É também um dos EVs mais baratos do mercado.

