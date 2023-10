Cansado de não poder assistir aos seus programas favoritos porque eles não estão disponíveis no seu país? Com a Ivacy VPN, essa situação termina e poderá desbloquear todos os canais de streaming do mundo, incluindo Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, Disney+ e muito mais. A Ivacy VPN, enquanto VPN, protege a sua privacidade e segurança online, com servidores em mais de 100 países, aos quais nos podemos conectar, com velocidades de streaming elevadas assistindo aos seus programas sem interrupções. Agora a pode assinar a Ivacy VPN por apenas 1€ por mês

Com que preços se adquire a Ivacy VPN? Conheça o Lifetime Deal

A Ivacy VPN disponibiliza uma gama diversificada de planos de assinatura flexíveis, permitindo que os utilizadores tenham acesso a todas as funcionalidades da VPN a preços acessíveis.

A Ivacy VPN oferece três opções de subscrição, variando conforme o período de utilização. Os preços incluem:

Subscrição de 1 mês: €9,27 por mês

Subscrição de 1 ano: €3,26 por mês

Subscrição de 5 anos: €0,90 por mês (inclui a aplicação Premium Password Manager)

O que é e Como Funciona a Ivacy VPN e a Privacidade no Mundo Digital?

A Ivacy VPN é uma das principais escolhas no mercado quando se trata de proteger a privacidade online.

Em resumo, esta aplicação e serviço operam como uma rede privada virtual, direcionando o seu tráfego de Internet através de servidores seguros e encriptando os seus dados. Através desta tecnologia, é possível mascarar o seu endereço IP e localização geográfica, garantindo assim que a sua atividade online permaneça o mais anónima e protegida possível contra hackers e agências de vigilância.

A Ivacy VPN inclui:

Proteção contra Malware

Protocolos Avançados IPsec e IKEV

Funcionalidade Smart Connect

Largura de Banda Ilimitada

Criptografia de 256-Bit de Nível Militar

Política de Não Registo de Atividade

Interruptor de Internet (Kill Switch) para Situações de Emergência

Velocidades de Download Elevadas

6500+ Servidores em mais de 100 Localizações

Suporte para Partilha de Ficheiros P2P

Aplicação Dedicada para Kodi

Até 10 Dispositivos com Acesso Simultâneo

Além disso, a seguir, exploraremos a novidade do ano em termos de VPN: a Oferta Vitalícia.

Ivacy VPN: será um serviço para mim?

A simplicidade de utilização da Ivacy VPN é, indubitavelmente, um fator que contribuirá para adquirir este tipo de serviço.

Com uma interface intuitiva, mesmo os utilizadores com menos experiência podem configurar e usar esta VPN sem complicações. O serviço é compatível com várias plataformas, incluindo:

Windows,

macOS,

Android e

iOS.

Isso significa que poderá proteger a sua privacidade em qualquer dispositivo de forma conveniente.

Privacidade e Segurança no Mundo Digital

A Ivacy VPN é um serviço de VPN que oferece uma forte proteção da privacidade online. Para isso, utiliza criptografia de nível militar para proteger os dados dos utilizadores e não regista quaisquer atividades online.

A criptografia de nível militar é uma tecnologia que transforma os dados em código incompreensível para terceiros. Isso significa que, mesmo que alguém consiga interceptar os dados dos utilizadores, não conseguirá lê-los.

A política de não registo de atividades garante que a Ivacy VPN não armazena qualquer informação sobre o que os utilizadores fazem online. Isso inclui o histórico de navegação, os sites visitados, os ficheiros transferidos e as aplicações utilizadas.

Gestor de Palavras-Passe

A Ivacy VPN é um serviço de VPN que oferece uma forte proteção da privacidade online. No entanto, uma VPN não é suficiente para garantir a segurança dos dados dos utilizadores.

Para proteger ainda mais a sua privacidade online, a Ivacy VPN oferece um gestor de palavras-passe integrado. Este gestor de palavras-passe gera e armazena palavras-passe seguras e únicas para todas as suas contas online.

O gestor de palavras-passe da Ivacy VPN também oferece as seguintes funcionalidades:

Sincronização entre vários dispositivos,

Preenchimento automático de formulários,

Alertas de segurança,

Autenticação multifatorial,

Importação e exportação de palavras-passe.

Restrições Geográficas mas a assistir aos programas favoritos

Para além da privacidade, a Ivacy VPN oferece também outros benefícios notáveis. Uma das suas características mais valorizadas é a capacidade de contornar restrições geográficas.

Ao conectar-se a um servidor num país específico, terá a capacidade de aceder facilmente a conteúdos bloqueados regionalmente, como serviços de streaming ou websites restritos. Isto significa que poderá usufruir de um leque mais abrangente de filmes, séries e música, independentemente da sua localização.

Esta é uma excelente oportunidade para desbloquear todos os canais de streaming do mundo, incluindo Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, Disney+ e muito mais.

Conclusão:

A Ivacy VPN é um serviço de VPN completo e acessível que oferece uma gama de características e benefícios. O plano de assinatura vitalícia é uma excelente opção para os utilizadores que procuram um serviço de VPN de alta qualidade a um preço acessível.

Ademais, resguardar a sua privacidade e desfrutar de uma experiência online segura, sem restrições geográficas, é agora mais barato do que nunca. Assim, isto significa que investir na sua segurança digital e usufruir da Ivacy VPN é uma opção valiosa.