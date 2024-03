Netflix também já começou a bloquear a partilha de contas nos smartphones e tablets

As políticas da Netflix sobre a partilha de contas foram uma das maiores mudanças da empresa nos últimos anos. Ao acabar com esta prática deixou muitos utilizadores descontentes e com vontade de abandonar o serviço. Após criar a política de usar apenas numa morada, a Netflix está agora a começar a aplicar as mesmas restrições nos smartphones e nos tablets.

Apesar de toda a revolta dos utilizadores, a verdade é que o fim da partilha das contas parte da Netflix foi benéfica para a empresa e para os seus lucros. Com cada vez mais assinantes, recupera os números e o seu fulgor económico.

As políticas aplicadas passaram a impedir que as contas fossem usadas fora da morada registada, com algumas exceções. Os utilizadores podem fazer essa utilização fora da sua morada por 15 dias, devendo depois retornar à sua localização normal.

Esse cenário não era aplicado pela Netflix nos smartphones e tablets, que não tinham nenhuma limitação em termos de utilização de contas. Isso parece estar a mudar agora, com as queixas a crescerem novamente nas redes sociais e em especial no X (ex Twitter).

Os relatos mostram que para muitos está agora a surgir uma mensagem a requerer que os utilizadores liguem os seus equipamentos nas redes Wi-Fi de origem. Só assim estes podem estar novamente 15 dias fora da morada original.

https://twitter.com/lemonadewarx/status/1767298338464874747

Não se sabe ainda se esta mudança será realmente para seguir no futuro e se será alargada a outros países para além do Brasil, onde as queixas parecem concentrar-se. Para muitos utilizadores, esta ainda a forma de aceder à Netflix com contas partilhadas, contornando assim as regras aplicadas.

A Netflix parece levar de forma muito séria estas suas políticas e quer terminar de forma definitiva a prática de partilha de contas. Após testes em vários países, alargou de forma total a limitação e esta é hoje uma regra assumida. Resta saber que outras ideias tem ainda a empresa para limitar definitivamente a partilha de contas.