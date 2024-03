É oficial! Xiaomi SU7, o carro elétrico da marca chega ao mercado a 28 de março

Apresentado recentemente, o Xiaomi SU7 cativou rapidamente o interesse de todos. Este carro elétrico da fabricante chinesa traz um conjunto alargado de novas tecnologias e é a sua primeira proposta nesta sua nova área de negócio. Depois de muitos rumores, surge agora a confirmação. O Xiaomi SU7, o carro elétrico da marca, chega ao mercado a 28 de março.

Xiaomi SU7 já tem data de chegada ao mercado

Depois de muitos anos de rumores e de informações não oficiais, o Xiaomi SU7 é finalmente uma realidade. Este carro elétrico vem mostrar a força da marca e como esta pode abrir novos horizontes em termos de oportunidades de negócio e de novas áreas de interesse.

Quando a Xiaomi revelou esta sua nova proposta deixou claro que ainda iria demorar algum tempo até a ter disponível. O próprio CEO da empresa focou-se de forma total nesta área e mostrou que não seria tão cedo a sua chegada ao mercado e muito menos a sua disponibilização globalmente.

Isso parece mudar agora, com um anúncio feito pelo próprio presidente executivo da Xiaomi, Lei Jun, na rede social chinesa Weibo. As suas palavras são claras e dão conta de que "o Xiaomi SU7 vai ser lançado oficialmente a 28 de março".

Carro elétrico quer mudar o mercado para sempre

A acompanhar este anúncio importante para a marca, surgiu também uma imagem onde pode ser visto o Xiaomi SU7. Além disso, e nessa mesma imagem, é revelado que os compradores interessados ​​​​terão a oportunidade de experimentar este carro elétrico a partir de 25 de março.

Ainda que seja uma criação da marca, o Xiaomi SU7 é produzido pelo fabricante BAIC, com a Xiaomi a fornecer programas e componentes eletrónicos para o veículo. As suas baterias são fornecidas pela BYD, o principal fabricante de veículos elétricos da China, e pela CATL, outro grupo chinês líder. Estas têm uma autonomia de até 800 quilómetros.

Com esta novidade, fica muito mais perto de se conhecer outra informação importante sobre o Xiaomi SU7. Falamos do seu preço, que a marca insiste em manter sob segredo. Será ainda só na China, mas dará para ter uma noção do valor a que mais tarde poderá ser comercializado em outros mercados.