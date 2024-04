Quais os planos das fabricantes chinesas para a Europa?

Temos acompanhado a evolução do mercado automóvel, com mais propostas a surgirem repletas de tecnologia. As fabricantes chinesas são, inegavelmente, um player de força e, por isso, vamos ver o que têm preparado para a Europa.

As fabricantes trabalham no sentido de entregar modelos que preencham as medidas até dos consumidores mais exigentes. Para isso, e tentando responder a um mercado que já não se contenta com qualquer coisa, apresentam propostas melhoradas em termos de design, software e mecânica.

O trabalho das empresas europeias é aquele de que estamos mais próximos, mas, conforme temos, também, acompanhado, a ofensiva chinesa está a fortificar-se, chegando com propostas verdadeiramente competitivas.

O plano de algumas fabricantes chinesas inclui a Europa e já não é só de vendas que fala a imprensa. Afinal, os carros deverão ser produzidos também nos países europeus. Assim sendo, a Automotive News Europe compilou os planos de produção das fabricantes chinesas para a Europa.

#1 - BYD

Para conseguir uma quota de 5% das vendas de automóveis elétricos na União Europeia, a BYD pretende iniciar a produção numa nova fábrica de automóveis de passageiros na Hungria antes de 2026.

A fábrica terá uma capacidade anual de 150.000 unidades, que poderá ser duplicada para 300.000.

# 2 - Chery

Apesar de ainda não a termos explorado muito, a Chery também quer que a sua história se escreva pela Europa. A fabricante anunciou que irá produzir automóveis da sua marca Omoda na antiga fábrica da Nissan em Barcelona, com o início da produção previsto para este ano.

A empresa planeia produzir 150.000 veículos por ano até 2029 numa empresa comum com a espanhola EV Motors.

Além disso, a chinesa está, também, em conversações com o governo italiano para abrir uma segunda fábrica na Europa. De acordo com os meios de comunicação social italianos, o governo ofereceu-lhe fábricas existentes não utilizadas como potenciais locais de produção e uma localização de raiz no sul de Itália, onde poderia ser construída uma nova fábrica.

#3 - Dongfeng

A Dongfeng, que também ainda tem muito por onde explorar, está em conversações com o governo italiano para abrir uma fábrica com capacidade para produzir mais de 100.000 veículos por ano.

O governo planeia oferecer à Dongfeng algumas opções de locais de produção, disse à Reuters Qian Xie, que dirige as operações na Europa.

#3 - Leapmotor

Detida em 21% pela Stellantis, a Leapmotor está a estudar opções para produzir carros numa das suas fábricas europeias.

A produção do elétrico a bateria T03 da Leapmotor poderá começar já este verão na fábrica da Stellantis em Tychy, na Polónia. A Stellantis está também a considerar a possibilidade de construir até 150.000 veículos elétricos Leapmotor por ano na sua fábrica de Mirafiori, em Turim.

#3 - MG Motor

Esta fabricante, que tem o Reino Unido como maior mercado europeu, pertence à chinesa SAIC. Com um prazo de dois a três anos em mente para o início dos trabalhos, a marca escolherá um dos solos europeus para produzir os seus veículos, com base nos custos de energia e mão de obra.

A SAIC possui parte do complexo industrial em Longbridge, Inglaterra, que anteriormente pertencia à MG Rover. A MG é a fabricante chinesa de automóveis mais vendida na Europa, com um volume de 231.684 automóveis no ano passado, de acordo com analista de mercado Dataforce.