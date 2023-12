Sporting será o primeiro clube na Europa com um estádio equipado 100% com Wi-Fi 6E

A tecnologia está por todo o lado por onde vamos... nos transportes, nos edifícios, nos serviços, etc, o que permite que a população esteja sempre ligada à rede onde quer que se encontre. E recentemente o Sporting Clube de Portugal anunciou que o Estádio José de Alvalade será o primeiro da Europa equipado totalmente com Wi-Fi 6E.

Estádio de Alvalade será o primeiro na Europa com Wi-Fi 6E

De acordo com um comunicado divulgado recentemente, o Sporting Clube de Portugal anunciou que o Estádio José de Alvalade será o primeiro na Europa equipado totalmente com Wi-Fi 6E. Segundo o clube, este é "um marco histórico para o Sporting Clube de Portugal na sua jornada para dar a todos os Sócios e adeptos uma experiência de excelência. Seremos o primeiro clube na Europa com o estádio equipado a 100% com Wi-Fi 6E".

Os detalhes revelam que ete feito cabe então a uma nova tecnologia inserida num projeto 360º que será implementada no Estádio José Alvalade, no Pavilhão João Rocha e na Academia Cristiano Ronaldo. Esta iniciativa surge pela parceria com a Extreme Networks e o Grupo Ricoh e visa a transformação digital do Sporting Clube de Portugal.

É indicado que esta nova infra-estrutura de última geração vai trazer várias vantagens para os sócios e adeptos do Sporting, uma vez que vai permitir mais "rapidez de conectividade à rede, melhoria da performance corporativa e descongestionamento das redes móveis".

O projeto já está a ser implementado e, atualmente, o segundo e terceiro andar do estádio do Sporting, onde se localizam os escritórios e os camarotes, já contam com Wi-Fi 6E by Extreme. Para breve está nos planos um piloto com os Colaboradores e Parceiros.

A tecnologia Wi-Fi 6E "permite uma maior velocidade de acesso, melhor qualidade de ligação e redução do consumo de energia dos dispositivos conectados com maior segurança".