Como incentivar o casamento e os nascimentos em 2024? Para Tóquio, com apps de encontros

Com problemas de natalidade e de novos casamentos, a Câmara Municipal de Tóquio vai munir-se daquela que parece ser uma das formas mais viáveis de incentivar os cidadãos a formarem e aumentarem a sua família: apps de encontros.

Não só em Portugal estamos perante uma pirâmide demográfica pouco animadora. De facto, no Japão, além do declínio dos casamentos, a taxa de natalidade do país caiu para um mínimo histórico, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No ano passado, registaram-se 474.717 casamentos, contra 504.930 em 2022, enquanto os nascimentos totalizaram 727.277 (2023), contra 770.759 (2022).

Durante a chamada era do "baby boom" dos anos 1970, o Japão registou mais de dois milhões de nascimentos por ano. Conforme mencionado pelo Associated Press, tal como muitos jovens adultos em todo o mundo, hoje em dia, cada vez menos japoneses mostram interesse no casamento ou em ter filhos.

Tóquio recorre a apps de encontros para dar "empurrãozinho"

Perante um problema que afeta vários países e sociedades, a Câmara Municipal de Tóquio decidiu desenvolver uma app de encontros, num esforço para motivar os cidadãos a conhecerem-se, juntarem-se e alargarem as suas potenciais famílias.

De acordo com um funcionário municipal, a Câmara espera disponibilizar a chamada "Tokyo Futari Story" ainda este ano, acessível através do telefone ou da Internet.

Embora não tenham sido divulgados pormenores e o funcionário municipal tenha assegurado que não foram tomadas decisões sobre os dados que a app de encontros solicitará, os meios de comunicação social japoneses afirmam que exigirá:

Confirmação de identidade, como uma carta de condução;

Registos fiscais, para comprovar os rendimentos;

Um formulário assinado, onde o utilizador deverá dizer que está pronto para casar;

Altura;

Emprego:

Formação académica.

A par da aplicação e de um site que oferece conselhos e informações gerais para potenciais casais, a Câmara Municipal de Tóquio está, ainda, a patrocinar eventos onde os solteiros se podem encontrar, os casais podem receber aconselhamento sobre o casamento e os namorados podem ver as histórias de como se conheceram transformadas em banda desenhada ou canções.

Este esforço japonês visa o aumento dos casamentos e dos nascimentos, num país onde surgem preocupações sobre o facto de as normas japonesas relativas ao trabalho tenderem a resultar em horários laborais extremamente longos e, consequentemente, a raros encontros fora do escritório. Segundo o Associated Press, mais do que isso, há quem defenda que criar filhos é caro.