A Google tem procurado tornar o Chrome como o browser mais seguro e mais protegido da Internet. As ferramentas surgem e mostram a sua qualidade, melhorando este browser. Agora, a gigante das pesquisas trouxe mais novidades para o Chrome, que o tornam ainda mais seguro. Descubra que mudou nesta proposta que domina o mercado.

Têm sido muitas as novidades trazidas para o Chrome pela Google. A gigante da Internet quer ter a melhor proposta do mercado e sabe o caminho que deve seguir para o conseguir de forma bem eficiente. A prova disso tem sido mostrada com tudo o que de novo tem surgido.

Segurança do Safety Check sempre ativa no Chrome

Agora, e do que revelou numa publicação, a Google preparou mais um lote de novidades para o seu browser. A primeira delas está focada na proteção do utilizador, com a presença permanente do Safety Check, que passa a estar sempre a ser executado, ainda que em segundo plano.

Esta presença, ainda que escondida, garante que o utilizador é alertado proativamente se as passwords guardadas no Chrome forem comprometidas, se alguma das extensões for potencialmente prejudicial. Garante ainda um alerta se não estiver a usar a versão mais recente do Chrome ou se as permissões de um site precisarem de atenção. Estes alertas surgem no menu de três pontos do Chrome.

Google traz os Grupos de separadores aguardados

Outra novidade é a chegada oficial dos Grupos de separadores aguardados. Estes permitem agrupar separadores por temas ou por blocos de navegação, garantindo uma melhor organização da informação. Estes grupos podem ser guardados e depois partilhados por outros equipamentos que usem a mesma conta do utilizador no Chrome.

Por fim, e mais uma vez, a Google reconhece a chegada de mais uma funcionalidade importante para o Chrome. Falamos do recente "utilização da memória", que mostra aos utilizadores a pegada de consumo de memória sempre que passarem com o rato por cima de cada separador aberto e presente.

Estas novidades da Google ficam acessíveis nas próximas semanas, para tornar o Chrome ainda mais seguro e mais capaz de proteger os seus utilizadores. São medidas importantes e que garantem uma segurança elevada em qualquer situação.