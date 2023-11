A Google já tinha alertado que estaria a preparar uma limpeza grande nas contas dos seus utilizadores. Estas vão ser simplesmente eliminadas caso não estejam a ser usadas, permitindo poupar recursos. A data aproxima-se e as contas que querem manter ativas têm de seguir alguns passos. Descubra como o fazer e evitar que a sua conta Google seja eliminada.

É já a partir do dia 1 de dezembro que a Google começará a eliminar as contas inativas nos seus serviços. Esta não é uma novidade, passando para a prática as novas regras que a gigante das pesquisas definiu para os seus utilizadores e as suas contas.

A Google define uma conta inativa como aquela que não foi usada por um período de dois anos. Uma vez considerada inativa, algo que acontece já dentro de 3 semanas, a partir de 1º de dezembro, a Google poderá excluir todo o conteúdo e dados da respetiva conta.

Esta alteração foi revelada em maio e antes a empresa excluía apenas o conteúdo armazenado na conta, não a conta em si. A mudança pretende reforçar a segurança, uma vez que contas não utilizadas são mais suscetíveis de serem comprometidas.

Para manter a sua conta, basta ativá-la. Para isso só necessita de fazer login e usando qualquer um dos serviços da gigante das pesquisas. Abaixo tem exemplos de ações que pode tomar para mudar a sua conta para o estado de ativa:

Ler um e-mail no Gmail

Usar o Google Drive

Assistir um vídeo do YouTube

Usar a Pesquisa da Google

Usar o login da Google para fazer login num serviço de terceiros

Deve ter em consideração que esta política da Google aplica-se apenas a contas pessoais. Contas de organizações como escolas ou empresas não são afetadas por esta política. Ainda assim, quem quiser manter a sua conta ativa tem mesmo de a usar, algo simples, que pode fazer periodicamente.