Afinal, Google diz que é melhor não apagar os cookies de terceiros no Chrome

Desde janeiro de 2020 que a Google tem vindo a afirmar que o Chrome deixará de suportar cookies de terceiros. Agora, a empresa acredita que é melhor não os apagar.

Vida longa aos cookies?

Esta medida, que exigia uma "reformulação das normas Web" em prol da privacidade dos utilizadores, com implicações diretas no mercado da publicidade digital, tem sido adiada vezes sem conta por várias razões.

Para além dos contínuos adiamentos, tudo parecia indicar que, mais cedo ou mais tarde, os cookies de terceiros acabariam por ser rejeitados no browser mais popular do planeta. No entanto, o tempo passou e a empresa de Mountain View mudou de ideias. Agora acredita que é melhor não apagar os cookies.

Anthony Chavez, vice-presidente da Privacy Sandbox, anunciou que a Google está a planear lançar uma nova experiência no Chrome. Esta experiência permitirá que os utilizadores façam escolhas informadas sobre as suas preferências de navegação, em vez de optarem por não receber cookies de terceiros.

E o que é que a Privacy Sandbox tem que ver com isto? Precisamente, é a iniciativa através da qual a Google desenvolveu diferentes soluções para a eliminação gradual dos cookies de terceiros.

As propostas da Google tiveram dificuldade em conciliar as opiniões dos diferentes intervenientes neste setor, ou seja, dos reguladores, dos programadores e dos utilizadores. De facto, esta última iniciativa surge na sequência dos comentários da Autoridade da Concorrência e dos Mercados (CMA) do Reino Unido, entre outros.

A empresa de Mountain View afirma agora que aproveitou o que aprendeu para conceber soluções que apoiem tanto os editores como os anunciantes, melhorando simultaneamente a privacidade. Resta saber como essas promessas se concretizarão e, sobretudo, quando o farão ou se continuarão a ser motivo de atrasos.

É de salientar que a Privacy Sandbox não desaparecerá. Esta iniciativa manter-se-á em vigor e continuará a ser desenvolvida pela Google. No entanto, está longe de ser universalmente aceite. Alguns reguladores questionaram se a iniciativa acabaria por dar mais poder à Google e, consequentemente, limitar a concorrência.

Por enquanto, os cookies de terceiros ainda não serão proibidos no Google Chrome. Estes, recorde-se, são um elemento-chave dos anúncios direcionados. Como tal, podem ser utilizados pela indústria publicitária para seguir a atividade dos utilizadores na Web e criar perfis de utilizador detalhados.

Leia também: