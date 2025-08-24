Ex-funcionário acusado de roubar segredos do Apple Watch para a Oppo

A Apple abriu um novo processo judicial contra um ex-colaborador, acusando-o de ter transferido informações confidenciais sobre o Apple Watch para a Oppo. Segundo a gigante tecnológica, o antigo arquiteto de sistemas de sensores terá descarregado dezenas de ficheiros protegidos.

Apple alega que a Oppo recebeu segredos da Apple

Na ação judicial, a Apple alega que um antigo colaborador partilhou propositadamente informações sobre o Apple Watch com o seu novo empregador.

A Apple está a avançar contra mais um dos seus antigos funcionários por, alegadamente, ter partilhado segredos comerciais com um novo empregador.

No processo, a Apple nomeia Chen Shi, um ex-colaborador que trabalhou na equipa do Apple Watch, juntamente com a Oppo, como arguidos, alegando que “conspiraram para roubar os segredos comerciais da Apple”.

Colaborador disse que ia cuidar dos pais idosos na China

Segundo a ação, Shi trabalhou como arquiteto de sistemas de sensores para o Apple Watch entre janeiro de 2020 e junho de 2025, mas já procurava emprego na Oppo desde abril de 2025.

A Apple afirma que o seu antigo funcionário não revelou que iria juntar-se à Oppo e, em vez disso, disse que estava a regressar à China para cuidar dos pais idosos e que não tinha planos de procurar novo trabalho. No entanto, a ação refere que Shi “marcou e participou em dezenas de reuniões individuais” com membros da equipa do Apple Watch para saber mais sobre o trabalho desenvolvido em “sensores óticos, sensores de temperatura e sensores de ECG”.

Na ação, alega-se que Shi descarregou 63 ficheiros de uma das pastas protegidas da Apple e transferiu o material para uma pen USB, antes de procurar na internet “como apagar [um] MacBook” e “alguém consegue ver se abri um ficheiro numa pasta partilhada?”.

Além destas acusações, a Apple refere ainda que Shi enviou uma mensagem aos futuros empregadores na Oppo, dizendo que iria “recolher o máximo de informação possível” sobre as tecnologias de deteção de saúde da Apple.

Oppo já respondeu à acusação da Apple

A Oppo já emitiu uma declaração sobre o processo da Apple, alegando que “não encontrou qualquer prova que estabeleça ligação entre estas acusações e a conduta do funcionário durante o seu tempo na OPPO”.

A empresa acrescentou ainda que não “se apropriou indevidamente dos segredos comerciais da Apple”.

Estamos cientes do recente processo judicial movido pela Apple na Califórnia e analisámos cuidadosamente as alegações contidas na queixa da Apple. Não encontramos nenhuma evidência que estabeleça qualquer ligação entre essas alegações e a conduta do funcionário durante o seu emprego na OPPO.

Disse a empresa em declaração.

Não é a primeira vez que a Apple avança judicialmente contra um dos seus ex-funcionários.

No início deste verão, a empresa processou um engenheiro de design, alegando que este roubou segredos comerciais sobre o Vision Pro e os partilhou com o seu novo empregador, a Snap.