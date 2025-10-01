Elon Musk está a trabalhar com a xAI numa alternativa à Wikipédia. Será a Grokipedia?

Elon Musk trava muitas batalhas, quer a nível político (nomeadamente na Europa), contra adversários no setor da inteligência artificial, ou contra entidades cuja orientação ideológica não aprecia. É o caso da Wikipédia, a enciclopédia online colaborativa contra a qual quer lançar um dos seus novos brinquedos! Qual será o nome, Grokipedia ou xPedia?

Sobre a Wikipédia Ano de lançamento: 2001

2001 Número de artigos: Mais de 6 milhões em inglês (total de todas as línguas: +60 milhões)

Mais de 6 milhões em inglês (total de todas as línguas: +60 milhões) Número de utilizadores: Mais de 43 milhões de utilizadores registados

Mais de 43 milhões de utilizadores registados Proprietário: Wikimedia Foundation, uma organização sem fins lucrativos

Elon Musk anuncia a criação iminente da Grokipedia

Mais uma vez, é numa troca banal no X que se descobre um projeto importante de Elon Musk. O empresário conversou ontem com o empreendedor David Sacks, que criticava a Wikipédia pelos seus «viéses de esquerda».

Respondendo à afirmação, Elon Musk anunciou que, com a xAI, está a construir uma alternativa, baptizada «Grokipedia». «Será uma melhoria considerável em relação à Wikipédia», prometeu o bilionário na mesma mensagem.

O bilionário americano em guerra há anos contra a Wikipédia

Para além da questão Wikipédia, para Elon Musk, a criação desta nova ferramenta seria «um passo necessário para o objetivo da xAI, que consiste em compreender o Universo».

Numa outra mensagem, o chefe da xAI define esta enciclopédia alternativa como «um repositório de conhecimentos open source muito melhor do que a Wikipédia!»

É de notar que Elon Musk muitas vezes se mostrou crítico em relação à Wikipédia, tendo mesmo, em certo momento, acusado-a de ser «woke». No final do ano passado, apelou ao boicote da enciclopédia, apelidada então de «Wokepedia», bem como a deixar de lhe fazer donativos.

Vale ainda referir que uma das suas mensagens respondia a um meme em que se via Elon Musk, de foice na mão, a bater à porta da Wikipédia, depois de ter feito uma visita sangrenta aos media tradicionais e às outras grandes redes sociais (Instagram, Facebook, TikTok). A guerra está declarada?