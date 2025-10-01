Elon Musk está a trabalhar com a xAI numa alternativa à Wikipédia. Será a Grokipedia?
Elon Musk trava muitas batalhas, quer a nível político (nomeadamente na Europa), contra adversários no setor da inteligência artificial, ou contra entidades cuja orientação ideológica não aprecia. É o caso da Wikipédia, a enciclopédia online colaborativa contra a qual quer lançar um dos seus novos brinquedos! Qual será o nome, Grokipedia ou xPedia?
Sobre a Wikipédia
- Ano de lançamento: 2001
- Número de artigos: Mais de 6 milhões em inglês (total de todas as línguas: +60 milhões)
- Número de utilizadores: Mais de 43 milhões de utilizadores registados
- Proprietário: Wikimedia Foundation, uma organização sem fins lucrativos
Elon Musk anuncia a criação iminente da Grokipedia
Mais uma vez, é numa troca banal no X que se descobre um projeto importante de Elon Musk. O empresário conversou ontem com o empreendedor David Sacks, que criticava a Wikipédia pelos seus «viéses de esquerda».
Respondendo à afirmação, Elon Musk anunciou que, com a xAI, está a construir uma alternativa, baptizada «Grokipedia». «Será uma melhoria considerável em relação à Wikipédia», prometeu o bilionário na mesma mensagem.
We are building Grokipedia @xAI.
Will be a massive improvement over Wikipedia.
Frankly, it is a necessary step towards the xAI goal of understanding the Universe. https://t.co/xvSeWkpALy
— Elon Musk (@elonmusk) September 30, 2025
O bilionário americano em guerra há anos contra a Wikipédia
Para além da questão Wikipédia, para Elon Musk, a criação desta nova ferramenta seria «um passo necessário para o objetivo da xAI, que consiste em compreender o Universo».
Numa outra mensagem, o chefe da xAI define esta enciclopédia alternativa como «um repositório de conhecimentos open source muito melhor do que a Wikipédia!»
Join @xAI and help build Grokipedia, an open source knowledge repository that is vastly better than Wikipedia!
This will be available to the public with no limits on use. https://t.co/3CnfrvNIpI
— Elon Musk (@elonmusk) September 30, 2025
É de notar que Elon Musk muitas vezes se mostrou crítico em relação à Wikipédia, tendo mesmo, em certo momento, acusado-a de ser «woke». No final do ano passado, apelou ao boicote da enciclopédia, apelidada então de «Wokepedia», bem como a deixar de lhe fazer donativos.
Vale ainda referir que uma das suas mensagens respondia a um meme em que se via Elon Musk, de foice na mão, a bater à porta da Wikipédia, depois de ter feito uma visita sangrenta aos media tradicionais e às outras grandes redes sociais (Instagram, Facebook, TikTok). A guerra está declarada?