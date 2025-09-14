Ensino Superior: já estão disponíveis os resultados da 2.ª fase
Encontra-se concluída a colocação na segunda fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior público de 2025, tendo sido colocados 8.824 estudantes, mais 795 do que no ano anterior, crescendo assim 10%.
Para a segunda fase, o número de vagas colocadas a concurso foi de 15.903, às quais acresceram 2.167 vagas libertadas por candidatos colocados e matriculados na primeira fase que foram agora colocados na segunda fase, mais 67 vagas adicionais.
As vagas colocadas a concurso na terceira fase são divulgadas no dia 22 de setembro no sítio da Internet da Direção-Geral do Ensino Superior.
A candidatura à terceira fase do concurso é apresentada entre 23 a 25 de setembro através do sistema online, disponível no sítio da Internet da DGES.
O curso de Medicina da Universidade do Porto continuou a ter a classificação mais alta como último colocado nesta fase: o último aluno colocado teve média 19,38 valores.
Há muitos cursos que tiveram médias elevadas de entrada (acima de 18 valores), mas também há cursos em que os colocados entraram com médias muito baixas. 80 cursos que disponibilizaram 1.721 vagas e não viram nenhum aluno agora colocado.