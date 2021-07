Análise Oppo Watch: um excelente smartwatch Wear OS para Android e iOS

O mercado dos smartwatches está cada vez mais preenchido com as marcas a apostar não só nas opções triviais, mas sobretudo nas funcionalidades ligadas à saúde e bem-estar. É impossível não falar na influência que o Apple Watch teve neste mercado, pois mostrou o caminho por onde o consumidor se sentira impelido a pagar para ter no pulso estes dispositivos. A Oppo viu não só o caminho como o design, a qualidade e, sobretudo, a importância de conseguir agradar a gregos e a troianos.

Temos hoje para análise o Oppo Watch de 46 mm (Wi-Fi) que surpreendeu em muitos pontos. Contudo, também iremos perceber como este equipamento foi feito para ter ainda uma grande margem de progressão.

Oppo Watch: o produto certo para se começar

O Oppo Watch é um excelente smartwatch equipado com Wear OS que acertou no essencial. A bateria dura para mais de um dia inteiro de utilização, as funcionalidade de monitorização físicas do utilizador estão presentes e a interface gráfica agrada pela simplicidade. Sim, por vezes menos é mais.

Estamos perante um produto que nos chega bem embalado, com uma primeira impressão de qualidade e de materiais robustos.

Na caixa:

Oppo Watch 46mm (Wi-Fi) preto

Carregador

Manuais

Ajuste de bracelete

Conforme vimos recentemente, os smartwatches com Wear OS não estão para já a dominar o mercado, apesar de haver várias marcas que há anos apresentam propostas muito conseguidas. Então, o smartwatch da Oppo chega num momento interessante, pois está bem presente no mercado dos smartphones, onde fundiu na sua estrutura a OnePlus e tem aumentado os seus produtos e ecossistema.

Assim, o primeiro relógio Wear OS da Oppo é assumidamente inspirado por um determinado outro smartwatch, mas não perdeu a identidade, porque o coração é diferente e a experiência de utilização surpreende.

Oppo Watch Especificações Ecrã AMOLED rígido de 1,6″ 320 x 360 (41 mm) | 1,91 pol. 402 x 476 flexível AMOLED (46 mm)

Invólucro de liga de alumínio

Base em policarbonato (41 mm) | Policarbonato e verso em cerâmica (46 mm)

SoC Qualcomm Snapdragon Wear 3100 + SoC Ambiq Micro Apollo3

1 GB de RAM

8 GB de armazenamento

Wear OS com compatibilidade com Android e iOS

App HeyTap Health e app Wear OS

Resistente à água até 3ATM (41 mm) | 5ATM (46 mm) (Resistência à pressão da água até 50 metros.)

Bluetooth 4.2 + BLE

GPS

NFC

Bateria 300mAh (41mm) | Bateria 430mAh (46 mm)

Tamanho de pulso compatível: 125 a 185 mm (41 mm) | 130 a 200 mm (46 mm)

Peso (sem braceletes): 30,1g (41mm), 39,3g (46mm WiFi), 40g (46mm celular)

Medidas: 41,45 × 36,37 × 13 mm (41 mm) | 46 × 39 × 12,96 mm (46 mm)

Cores: Preto, Ouro Rosa, Névoa Prateada (41mm) | Preto / Ouro brilhante (46 mm)

Design & Estrutura

Temos de assumir que não há remorsos face à inspiração no líder de mercado. Claramente com a devida distância ele confunde-se momentaneamente com um Apple Watch. Mas, esse fator poderá ser meramente extemporâneo e cada um sabe o que gosta de usar. Portanto, no que toca ao design, a Oppo fez um excelente trabalho.

O Oppo Watch 46mm tem um ecrã AMOLED de 1,91 polegadas de dupla curvatura, com resolução de 402×476 e PPI de 326. Este “visor” flui perfeitamente na moldura de alumínio da série 6000. A moldura abriga dois botões na lateral, e destes, um é programável.

O botão programável tem um toque verde-esmeralda agradável, dá aquele singular toque visual. O botão em causa também funciona como menu de ligar e desligar o dispositivo se o premirmos com um toque longo.

Embora seja bom ter um botão programável, a marca poderia ter deixado ambos para o utilizador poder adaptar o modo de operar os vários elementos do sistema operativos. Fica a ideia!

A bracelete é simples, num material que nos pareceu duradouro e negra, que não compromete. O modelo em dourado traz uma bracelete bege, eventualmente mais suave e menos desportiva que esta negra. Mas há uma maior variedade de cores e de materiais, que podem ser vistas no site da empresa.

Se do lado direito tem os botões físicos de ação, do lado esquerdo estão duas ranhuras que escondem o microfone e a coluna de som. Este conjunto é útil para podermos fazer e receber chamadas diretamente no seu pulso, mas também pode servir como meio de interagir com o Google Assistente sem usar as mãos. O “OK, Google” para deteção do comando de despertar está desativada por padrão, mas pode ser ativada diretamente no relógio.

A coluna de som, não é de grande entusiasmo, mas também não foi projetada para ouvir música, faz o trabalho sem comprometer.

Software e recursos Oppo Watch

Embora a experiência subjacente do Wear OS seja imediatamente reconhecível em qualquer relógio compatível, cada fabricante tem um pequeno espaço para adicionar o seu próprio toque. Quanto mais não seja através dos mostradores de relógio e aplicações pré-carregadas.

No caso do Oppo Watch, quem já usou o Wear OS vai certamente “sentir-se em casa”. Recorrendo ao ecrã e aos gestos, que diga-se, estão muito fluídos e precisos, irá deslizar para a esquerda para ver os cartões (efetivamente widgets, permitindo acesso rápido a informações como metrologia e frequência cardíaca), para a direita no Google Assistente, para cima é dado o acesso às notificações e para baixo para configurações rápidas.

No entanto, a Oppo também aumentou o Wear OS no seu relógio em pequenas novidades, mas impactantes.

A disponibilização das aplicações são mostradas em grelha, em vez de uma exibição de lista. Não sei ao certo qual gosto mais, até porque se aqui uso a grelha, noutro smartwatch, o modo lista é mais rápido. Seja como for, o modo grelha fica sempre optimizado tendo em conta o ecrã retangular.

A Oppo desenhou as aplicações e cartões de forma a que tenham um excelente aspeto. Basicamente, a empresa colocou o que precisa para não ter de ir instalar, até porque o armazenamento não é generoso.

A Atividade Diária mostra uma divisão de passos, tempo de treino, calorias e sessões de atividade ao longo do dia e relaciona-se com uma série de complicações do mostrador do relógio da Oppo, além de oferecer integração com o Google Fit.

Também encontramos uma aplicação de exercícios feito pela Oppo que pode monitorizar dois tipos de corrida (Corrida de fitness ou para queimar de gordura), caminhadas ao ar livre, ciclismo ao ar livre e natação, bem como outra aplicação de “Treinos de 5 minutos” dividido em Energia matinal, Movimentação, Treino de corpo inteiro e Queima-gorduras.

O relógio apresenta lembretes de pé para que, quando estivermos sentados e parados durante uma hora, haver uma indicação “Mexer-se” e saltar para uma rotina de ‘treino de 5 minutos’ com um único toque. Há também outras apps “tradicionais”, como Temporizador, Alarme, Cronómetro, aplicação de Frequência cardíaca dedicada, aplicação Respirar e mais uma mão-cheia de outras apps.



A informação relativa à análise do sono também faz parte da experiência no Oppo Watch. Poderá reparar que existe uma aplicação dedicada a este importante momento da vida do ser humano. Esta app divide depois a sua análise por vários relatórios, Acordar, Sono leve e Sono profundo. Depois há uma estatística muito interessante e fácil de perceber.

A aplicação HeyTap vai além, isto é, esta app permite-nos definir um mostrador de relógio que apresenta uma imagem da galeria do nosso telefone ou, o que é mais impressionante, gera uma série de oito novos rostos, com a cor correspondente ao nosso vestuário com base no reconhecimento de IA de uma foto que tiramos de nós mesmos dentro da aplicação.

Conforme referimos anteriormente, o botão que pode ser reprogramado permite que coloque, por exemplo, o Google Pay – para pagamentos sem contacto (onde houver suporte) – já que o Oppo Watch também oferece suporte a NFC.

Fitness e monitorização

Embora o Oppo tenha incluído duas aplicações de treino próprias e o relógio tenha suporte para monitorização de natação e análise do sono, eu diria que é neste campo que este smartwatch tem ainda uma boa margem de progressão, ou melhoramento.

A aplicação de treino nativa suporta apenas um total de cinco atividades, com cinco rotinas de ‘treino de 5 minutos’ adicionais para escolher.

O lado bom é que a integração do Google Fit está disponível, o que pode não ser a opção ideal para atletas PRO, mas fornece uma seleção muito mais ampla de atividades monitorizáveis do que as aplicações do Oppo suportam nativamente.

Depois de vasculhar as configurações do relógio, também descobri a integração com o seu monitorizador embutido, o que significa que as complicações do mostrador do relógio centrado no desempenho físico levam em consideração os treinos registados quando usado o Google Fit.

Apesar de haver uma falta de compatibilidade de aplicações no Wear OS, há um punhado de aplicações de fitness, desenvolvidas por terceiros, como o Strava, por exemplo, a app da Adidas que também podem ser descarregadas e usadas no hardware do relógio Oppo.

Desempenho e bateria

Apesar da falta de inovação e desenvolvimento, os chipsets Snapdragon Wear da Qualcomm continuam a servir como o SoC para quase todos os smartwatches com Wear OS. No caso do Oppo Watch, ele vem equipado com um Snapdragon Wear 3100, mas, curiosamente, foi combinado com um Ambiq Micro Apollo3 Wireless SoC separado, que ajuda na eficiência de energia.

Além disso, existe 1 GB de RAM generoso e 8 GB de armazenamento interno, e o Oppo Watch parece ser um dos smartwatches Wear OS mais elegantes do mercado; ao lado de concorrentes, como o Apple Watch Series 6 e Samsung Galaxy Watch 3 neste aspeto.

Quanto à longevidade, junto com o tamanho do ecrã, as duas opções de invólucro também acomodam diferentes capacidades de bateria; com o modelo de 41 mm com uma célula de 300 mAh e a variante de 46 mm, que carrega uma fonte de alimentação maior, de 430 mAh.

Segundo a Oppo – ao usar estes relógios no “modo inteligente” -, em termos de autonomi, são atingidas 24 horas por carga para o modelo de 41 mm, 36 horas para o modelo de 46 mm (somente WiFi) e 30 horas para o modelo celular.

Conseguimos com este modelo Wi-Fi mais de 24, mas menos de 36 horas. No entanto, a nossa utilização também não é uma padrão.

Uma grande vantagem é o tempo de carregamento. A base de carga não é tão perfeita como a do Apple Watch, mas está bem desenhada e, colocando na posição correta, a base é magnética e encaixa de imediato.

Ainda dentro deste assunto, o Oppo Watch possui um dos modos de baixa energia mais funcionais de qualquer smartwatch que testamos. Mesmo já no limite da energia, à mingua mesmo, ele continua a entregar notificações e a fazer a monitorização da frequência cardíaca.

Contudo, a cereja em cima do bolo é mesmo o Watch VOOC Flash Charging da Oppo. Isso significa que mesmo a bateria maior no modelo de 46 mm pode ser recarregada em pouco mais de uma hora.

Preço e disponibilidade do Oppo Watch

O Oppo Watch saiu da China após um anúncio em julho de 2020 e chegou ao mercado em Portugal em janeiro de 2021. Em Portugal o preço do OPPO Watch 41mm (wi-fi) é de 249 € e o preço do OPPO Watch 46mm (wi-fi) é de 329€.

O preço de facto não é de um smartwatch barato, até porque nada dele é barato. Este não tem ECG, assim como não tem outros sensores, mas o que tem é bom.

Este equipamento já se encontra à venda em várias superfícies comerciais.

Veredito

Considerando as dezenas de smartwatches, muitos bons, outros menos bons, já testados no Pplware este é de facto um dispositivo da classe dos bons. Os pontos fortes que nos cativaram foram sem dúvida a qualidade do ecrã, o design integrado num conjunto de materiais muito bons o que afasta a ideia daquele material barato.

É claro que a empresa pretendeu fazer um equivalente ao Apple Watch para a sua própria oferta. Apesar de ter uma aparência muito similar, não estamos a falar do mesmo segmento no que toca ao hardware nem ao software.

Sem perder a identidade, a linha também vai ao encontro da fina arquitetura que a Oppo tem apresentado nos seus smartphones. Mudar para o Wear OS é uma faca de dois gumes, mas com o hardware que a Oppo colocou neste smartwatch, o utilizador não terá qualquer problema e a experiência de utilização é rica.

Não podemos colocar lado a lado com o Apple Watch, porque falta ainda uma série de recursos, principalmente dedicados à saúde e bem estar. Sim, o sistema operativo e software da Apple é um campeonato à parte. Mas sem fazermos qualquer comparação, no meio dos smartwatches bons, este está efetivamente nesse lote. Não é dinheiro mal gasto.

Oppo Watch