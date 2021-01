OPPO Watch chega a Portugal e custa 249€

O mercado dos smartwatches está efetivamente a crescer e algumas marcas apostam tudo para lhes dar qualidade de construção e funcionalidades. Assim, a OPPO, que cada vez tem mais expressão no nosso mercado, quer ganhar o seu quinhão de clientes e aposta num mix entre um design conhecido e apelativo, e um preço interessante. O OPPO Watch 41mm chegou assim ao mercado de Portugal.

O OPPO Watch 41mm foi apresentado em 2020 e traz consigo alguns trunfos. Conforme foi dado a saber, este smartwatch é compatível com os sistemas operativos Android e iOS. Mas tem muitos outros “bónus”.

OPPO Watch 41mm para atacar o mercado do Apple Watch da Apple

Sim, não há dúvida que se apresenta como um dispositivo vestível elegante, versátil e intuitivo. O novo OPPO Watch destaca-se por ser muito fácil de utilizar. Este vem equipado com Wi-Fi e traz outros sensores muito importantes para a vida ativa. Além disso, graças à funcionalidade Beauty AI, permite adaptar o design do fundo do OPPO Watch ao look ou personalidade do utilizador.

O OPPO Watch 41 mm foi concebido com uma moldura de liga de alumínio da série 6000 que oferece resistência e durabilidade. Além disso, este vem dotado de grandes ângulos de visão, o ecrã AMOLED de 1,6 polegadas e 301 PPI apresenta pormenores muito interessantes para uma utilização ativa.

Por falar em atividade, o sistema oferece opções de treino à medida, com cinco modos ativados por voz. Então, pode escolher o modo running, corrida para queimar gordura, caminhada, ciclismo outdoor e natação.

Baseado em cinco sensores de exercício, bem como em GPS + GLONASS, o OPPO Watch foi desenhado para acompanhar o utilizador nos seus treinos e controla com precisão as estatísticas físicas. Se a ideia é dar uns mergulhos, então saiba que este smartwatch tem resistência à água até 30 m (3ATM).

Talhado para o bem-estar com olha na saúde

O controlo do ritmo cardíaco, sempre ativo, permite realizar um acompanhamento constante, quer durante o exercício, quer em descanso. Por outro lado, a monitorização do sono elabora um relatório pormenorizado que documenta os estados do descanso a cada noite.

Assim, o utilizador pode aumentar as suas capacidades graças ao Google FitTM, com mais de 90 atividades distintas. Além disso, este sistema traz suporte para uma ampla gama de exercícios adicionais monitorizados, incluindo remo indoor. O OPPO Watch quer ser o melhor sistema de acompanhamento e monitorização de treinos para o segmento Android.

Gestão de bateria inteligente

Com uma gestão inteligente da energia, o OPPO Watch 41 mm tem uma autonomia da bateria de até 24 horas. Contudo, este foi concebido para o manter em dia e permanecer ligado. Para tal o dispositivo conta com o sistema Dual-Chip Endurance System da OPPO que alterna entre um modo inteligente controlado pelo processador Snapdragon e um modo de poupança de energia controlado pelo processador Apollo3, equilibrando o alto rendimento e a eficiência energética.

O novo carregamento VOOC Flash do OPPO Watch permite ao utilizador carregar até 30% do seu relógio em 15 minutos e em apenas 75 minutos para 100%. Além disso, oferece o Smart Mode, que permite desfrutar do relógio até 24 horas e em modo de Poupança de Bateria até 14 dias. Este modo permite-lhe receber notificações e medir as suas pulsações.

Preço e disponibilidade do relógio

Está disponível em várias lojas em Portugal e em duas cores, o preto e rosa-dourado. Quanto ao preço, como já havíamos referido, este custará 249 €.