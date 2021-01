A MediaTek é uma fabricante de Taiwan conhecida por desenvolver processadores para equipamentos eletrónicos. Este é um mercado que começa a ficar cada vez mais recheado de ofertas, de modo a levar aos consumidores uma panóplia de produtos para diversas necessidades e carteiras.

Desta forma, a marca sediada em Hsinchi, anunciou recentemente o seu novo processador MediaTek Dimensity 1200 5G. Este chip deverá assim concorrer diretamente com o Snapdragon 870 da rival Qualcomm.

Quando falamos de smartphones, o utilizador comum pensa no aspeto, nas câmaras, na marca e no modelo. Mas há um mundo para além disso e julgamos que cada vez mais os consumidores começam a dar importância à máquina interior.

Um dos componentes que começa a ser considerado aquando da compra de um modelo é o processador. E o mercado acaba de receber mais modelos interessantes.

MediaTek apresenta o processador Dimensity 1200 5G

A fabricante de Taiwan apresentou nesta quarta-feira, dia 20 de janeiro, os seus mais recentes processadores Dimensity 1200 5G e Dimensity 1100 5G. O Dimensity 1200 é uma forte concorrência ao Snapdragon 870 da Qualcomm, lançado nesta terça-feira, 19 de janeiro.

O novo processador conta com 8 núcleos, sendo um deles Cortex-A78 de 3 GHz, três Cortex-A78 de 2,6 GHz e quatro Cortex-A55 de 2 GHz. Conta com um processo de fabrico de 6 nm e o seu chip gráfico é o Mali-G77 MC9.

O Dimensity 1200 conta com o modem 5G com suporte a frequências inferiores a 6 GHz, ou seja, sub-6 GHz. Segundo a MediaTek, o processador é capaz de alcançar velocidades de download de até 4,7 Gb/segundo. Para além disso também suporta ecrãs de até 168 Hz e câmaras de 200 MP ou dupla de 32 MP e 16 MP.

MediaTek Dimensity 1100 5G

A fabricante também anunciou então o processador Dimensity 1100 5G. Trata-se de um chip menos potente e menos robusto, mas também construído na base nos 6 nm de litografia. À semelhança do Dimensity 1200, este modelo conta com a GPU Mali-G77 MC9 e as mesmas características do modem 5G.

Traz igualmente 8 núcleos, no entanto neste caso serão quatro Cortex-A78 de 2,6 GHz e quatro Cortex-A55 de 2 GHz. No que respeita às câmaras, traz suporte a uma de 108 MP ou dupla de 32 MP e 16 MP. É ainda capaz de suportar ecrãs de até 144 Hz.

Segundo a MediaTek, os primeiros smartphones equipados com o Dimensity 1200 e Dimensity 1100, vão chegar entre o fim do primeiro trimestre e o começo do segundo trimestre de 2021. E já se sabe que a Redmi será uma das marcas a trazer a versão mais potente do novo processador da fabricante.