Redmi vai lançar o seu primeiro smartphone gamer já em 2021

No mundo dos smartphones, assim como dos computadores, existem modelos direcionados para os vários interesses e necessidades de cada utilizador. Temos os telefones com melhores câmaras fotográficas, outros com melhor bateria, outros com melhores processadores e há também aqueles dedicados aos adeptos dos jogos.

Desta forma, agora um executivo da Xiaomi garante que a sua subsidiária Redmi vai lançar o primeiro smartphone gamer já em 2021.

Os fãs dos jogos eletrónicos já há muito que também viram o seu interesse poder migrar para os smartphones. Assim como há computadores dedicados ao mundo gaming, também existem smartphones com características que levem ao utilizador a melhor experiência durante os jogos.

Neste segmento, já existem várias marcas com telefones gamer, como por exemplo a ASUS com a gama ROG Phone, e a Xiaomi com a Black Shark. Mas tudo indica que em breve haverá mais uma marca a contribuir para este mercado.

Redmi vai lançar o seu primeiro smartphone gamer em 2021

Lu Weibing, executivo da Xiaomi deixou recentemente vários anúncios na rede social Weibo, entre eles a estreia do novo chip Dimensity 1200 5G num modelo Redmi.

Mas, para além disso, revelou que a subsidiária Redmi irá lançar o seu primeiro smartphone gamer já em 2021. No entanto a marca promete não perder o foco na relação custo-benefício.

Quanto ao processador da MediaTek, este deve vir equipado em várias versões da linha Redmi K40 já no início deste ano. No entanto o novo smartphone gamer não deverá ser já o próximo equipamento da marca com este chip.

A Redmi é uma marca que se tem modernizado e nos últimos anos começou a fabricar modelos mais sofisticados, mas mantendo os preços apelativos.

No caso dos seus topos de gama, a marca chinesa costuma utilizar os processadores Snapdragon da Qualcomm, como acontece nos K30 Pro e K30 Ultra. Weibing também já havia anunciado que uma versão do próximo Redmi K40 virá equipada com o mais recente processador Snapdragon 888.

Desta forma, resta-nos aguardar por mais novidades sobre o próximo Redmi dedicado aos jogadores e outras surpresas que a marca tenha para os consumidores.