O seu equipamento tem certificação IP68 ou IP69? Pode não estar assim tão protegido…

Muitos utilizadores acreditam cegamente que os seus smartphones modernos são totalmente imunes aos estragos causados pelos líquidos devido às certificações IP68 ou IP69. No entanto, a realidade por trás destas classificações de proteção é bastante diferente e pode colocar o seu dispositivo em grave perigo.

O que significa realmente a classificação IP do seu telemóvel

As marcas promovem constantemente a durabilidade dos seus equipamentos, destacando vidros ultrarresistentes e isolamentos de borracha avançados. Se há uns anos a queda acidental de um telemóvel numa piscina representava uma perda quase certa, hoje em dia os modelos topo de gama da Apple e das marcas Android costumam sobreviver sem problemas aparentes.

Contudo, é fundamental compreender que nenhum smartphone é inteiramente à prova de água. Os testes oficiais que determinam o índice de Proteção Internacional (IP) são realizados em condições laboratoriais muito específicas, utilizando exclusivamente água doce.

Se o dispositivo cair numa piscina com cloro ou na água salgada do mar, o desfecho poderá ser desastroso. Além disso, estas barreiras protetoras não são eternas e sofrem um desgaste contínuo com o uso diário.

Como interpretar a tabela de proteção contra poeiras e líquidos

A sigla IP é habitualmente seguida por dois dígitos. O primeiro indica o nível de proteção contra a entrada de resíduos sólidos, como poeiras, enquanto o segundo avalia a resistência à penetração de líquidos. Quando um dos parâmetros não é testado, a letra X substitui o respetivo algarismo.

Por exemplo, um equipamento com a classificação IPX8 garante proteção contra submersão prolongada, mas não foi submetido a testes de resistência a poeiras. Para clarificar o significado de cada nível de proteção contra a água, importa analisar a escala padrão:

Níveis de 1 a 4: Proteção contra gotas, salpicos e pequenas projeções de água em diferentes ângulos.

Níveis 5 e 6: Resistência a jatos de água com diferentes pressões e diâmetros de bocal.

Nível 7: Suporta a imersão temporária até um metro de profundidade durante 30 minutos.

Nível 8: Garante a submersão em água doce a profundidades superiores a um metro por períodos mais longos.

Nível 9: Proteção avançada contra jatos de água de alta pressão e elevadas temperaturas.

Os índices mais comuns no mercado atual são o IP67, IP68 e IP69. Embora todos assegurem imunidade total contra poeiras e resistam a diferentes níveis de imersão, o IP69 destaca-se por suportar pressões extremas. Apesar disso, estes valores não devem ser interpretados como um passaporte para utilizar o telemóvel debaixo de água de forma indiscriminada.

Por que razão não deve confiar cegamente nas certificações IP68 e IP69

O maior erro de interpretação reside no facto de a classificação IP certificar a resistência do aparelho apenas no momento em que este sai da caixa de fábrica. À semelhança do que acontece com a degradação das baterias, a capacidade de repelir a água diminui progressivamente.

O tempo é outro inimigo silencioso das vedações de borracha e das colas impermeáveis que protegem os componentes eletrónicos. Com o passar dos anos, estes materiais tendem a ressecar, tornando-se quebradiços e perdendo a sua eficácia original.

Os próprios fabricantes são bastante claros quanto a esta limitação nas letras miúdas dos seus termos de garantia. Num documento de suporte, a Apple explica que a resistência à água de um iPhone pode diminuir ao longo do tempo:

Os modelos suportados são resistentes a salpicos, água e poeiras, tendo sido testados em condições laboratoriais controladas e classificados com a certificação IP68 ou IP67, de acordo com a norma IEC 60529. A resistência a salpicos, água e poeiras não é permanente e pode diminuir em consequência do desgaste normal. Os danos provocados por líquidos não estão cobertos pela garantia.

A Samsung tem um documento de suporte semelhante com um aviso importante:

A resistência à água não é permanente e pode diminuir ao longo do tempo devido ao desgaste, danos ou utilização inadequada.

Levar o telemóvel para a piscina ou para o mar, confiando apenas na etiqueta IP68 ou IP69, constitui um risco desnecessário. Estas certificações devem ser encaradas exclusivamente como uma salvaguarda de emergência para acidentes ocasionais, como uma queda num lavatório ou uma chuvada inesperada.

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