Hoje foi dia de evento OPPO. A marca, da família da OnePlus, acabou de apresentar um smartphone de gama média e um relógio inteligente. Em concreto, deu a conhecer o OPPO Reno4 Pro e o OPPO Watch com Wear OS.

Venha conhecer alguns pormenores destes dois modelos.

Um resumo do evento em vídeo

OPPO Reno4 Pro

O OPPO Reno4 Pro surge enquadrado na gama média, ficando disponível no dia 5 de agosto, por cerca de 394 € (34990 INR). Um dos seus principais atributos é o desing, que se apresenta com um ecrã curvo nas laterais, criando maior elegância e imersão no momento de ver conteúdos.

O ecrã do Reno4 Pro é AMOLED com resolução FullHD+ e apresenta, além disso, uma taxa de atualização de 90Hz. Há ainda uma câmara frontal que perfura o ecrã, no canto superior direito.

Vem com um módulo de câmaras na traseira, composto por quatro câmaras. A principal é de 48 MP, tem depois uma ultra-grande angular de 8 MP, uma macro de 2 MP e uma quarta, monocromáticas, de 2 MP. A câmara frontal é de 32 MP. De referir que a câmara principal permite gravação de vídeo em 4K a 30 fps.

O processador é o Snapdragon 720G, já assim preparado para a rede 5G e traz uma GPU Adreno 618. Tem, adicionalmente, 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno.

Disponibiliza sensor de impressões digitais no ecrã, NFC, porta USB Tipo-C para som e carregamento, e Bluetooth 5.1.

Por fim, este Android 10 com ColorOS 7.2, tem uma bateria de 4000mAh com carregamento rápido a 65W. Trata-se da tecnologia SuperVOOC que é capaz de carregar em apenas 36 minutos a totalidade da bateria.

OPPO Watch

O OPPO Watch apresenta-se como um relógio muito semelhante ao Apple Watch em termos de design, mas vem com Wear OS, o sistema operativo da Google dedicado aos smartwatches.

O Wear OS confere-lhe uma integração perfeita com o Android. Mas, além disso, oferece acesso à Google Assistant, permite monitorizar o exercício físico, efetuar pagamentos, gerir notificações e muito mais.

O seu ecrã AMOLED é de 1,91″ com 326 ppi na versão de 46mm, com vidro curvo nas laterais, um pouco como o smartphone. Existe depois uma versão de 41mm que tem um ecrã de 1,6″ e que já não tem o vidro curvo.

A sua bateria, segundo a marca, irá proporcionar uma utilização até 21 dias. O carregamento é bastante eficiente, carregando 46% em apenas 15 minutos.

O OPPO Watch de 46mm é resistente a água 5ATM, enquanto a versão de 41mm é 3ATM. Inclui sensor de batimentos cardíacos, que permite fazer monitorização contínua. Além disso, oferece monitorização do sono, despertador e exercícios de respiração guiada.

O smartwatch estará disponível a 10 de agosto na Índia. A versão de 46mm terá um preço de 19 990 INR, cerca de 225 €, e a versão de 41mm será de 14 990 INR, o que equivale a cerca de 169 €.