Análise: Longer Laser B1 20W, uma gravadora laser para entusiastas e profissionais

O mercado das máquinas de gravação e corte a laser continua a mexer a passos largos, onde assistimos frequentemente ao lançamento de novos modelos. A tecnologia vai evoluindo e o acesso a melhor qualidade é cada vez mais barato. Desta vez tivemos a oportunidade de experimentar um modelo de gama alta da Longer, a Longer Laser B1 20W. Veja a nossa análise e saiba o que esperar deste modelo, ainda disponível em promoção Black Friday.

As máquinas de gravação e corte a laser estão mais acessíveis que nunca e, além disso, é também muito fácil colocar uma máquina destas a funcionar em pleno em poucos minutos. Em apenas alguns passos, seguindo o manual, é possível começar a fazer trabalhos, sem a necessidade de quaisquer conhecimentos técnicos.

A qualidade do resultado fica garantida porque, na verdade, não há grande margem para errar. A Longer Laser B1 20W é um desses casos, com uma estrutura grande, robusta, com um laser de 20W e diversos mecanismos de segurança.

Sobre a Longer

Fundada em 2016 por dois investigadores, a Longer é uma marca dinâmica que emerge, precisamente, das profundezas da investigação científica. Ambos os especialistas utilizaram a impressão 3D em pesquisas de laboratório, aproveitando o seu potencial para revolucionar campos como óptica, biologia e microchips. Tendo testemunhado em primeira mão o poder transformador desta tecnologia, acreditam firmemente que a impressão 3D deve ser mais acessível e acessível. Assim, sob a visão comum, nasceu o Longer.

Após o lançamento de várias impressoras 3D entre 2017 e 2021, com tecnologias como cerâmica, FDM, LCD e DLP, em 2022 lançou a sua primeira gravadora laser. Atualmente, tem disponíveis 2 modelos, a Longer Lase RAY5 (laser de 5W a 20W) na gama intermédia, e a Longer laser B1 (laser de 20W a 40W) na gama profissional.

A Longer Laser B1 20W - características e especificações

A Longer Laser B1 20W é uma máquina que permite fazer gravação e corte a laser numa área máxima de 450 x 440 mm, em vários tipos de materiais. Tem um módulo de 20W, composto por uma tecnologia com cabeça laser de 4 núcleos e um feixe de laser altamente concentrado, capaz de elevar a capacidade de corte em 20%, conseguindo assim uma potência de saída de 22 a 24W. Consegue uma espessura de feixe mínima de 0,08 mm e precisão de 0,1 mm, com uma velocidade de funcionamento máxima de 36000 mm/min, largamente superior a alguma da concorrência.

Tem um foco fixo de 50mm e o eixo Z permite um ajuste de elevação de cerca de 7cm.

Tem diversos mecanismos de segurança, como deteção de inclinação (no caso de desnível ou escorregamento) ou deteção de chama, que desencadeiam imediatamente um alarme e a paragem da operação. O interruptor de emergência permite também, rapidamente, desligar a máquina para prevenir situações indesejadas, para o caso de a gravação acontecer onde não é suposto. Tem também um bloqueio com chave, para previnir a utilização por crianças ou pessoas não autorizadas, e o laser tem uma proteção com filtro panorâmico, capaz de filtrar 97% da luz ultravioleta e proteger os olhos.

Em termos de design, tem uma estrutura em alumínio bastante robusta, assente em pés de borracha mole e reguláveis em altura, proporcionando assim uma afinação fácil para garantir a estabilidade da estrutura. Já no suporte do laser, permite ajustar rapidamente a altura do laser mediante o bloqueio por um parabuso atuado manualmente. Tem uma patilha móvel agarrada à estrutura do laser, que permite calibrar rapidamente o foco, ajustando a distância cerca ao objeto.

Este modelo é compatível com uma bomba de ar, que neste caso é fornecida juntamente com a máquina. Trata-se de uma bomba muito silenciosa, com potência de 18W e alimentada por 24V DC, com uma pressão de 0,030MPa e com capacidade de 30L/min. É, portanto, adequada para dispersas as impurezas junto do laser e tornar a gravação/corte mais limpos.

Em termos de compatibilidade de impressão, é compatível com os softwares para impressão a laser, como o LaserGRBL, LightBurn, entre outros. Suporta ficheiros SVG, NC, BMP, JPG, PNG, GCODE. Para impressão, pode ser utilizada a interface USB, a App via Wi-Fi ou cartão microSD.

Na caixa:

Perfil frontal com o módulo de controlo e pés

Perfil traseiro com motor do eixo Y e pés

Perfis laterais e perfil de suporte ao eixo Z, com motor

Módulo laser

Bomba de ar para assistência à gravação/corte

Transformador e cabo de alimentação

Todos os parafusos, interruptores de posição, correias, chaves e acessórios necessários à montagem

Cabo USB

Cartão microSD com manuais e software

Óculos de proteção

Pincel para limpeza

Lente de substituição para o laser (window mirror)

Manual de instruções

Amostras de madeira para primeira utilização

Montagem e primeira utilização

A Laser B1 tem já algumas partes pré-montadas, principalmente as mais minuciosas, com colocação de cabos e motores. Resta assim unir os perfis laterais com o traseiro, colocar o eixo X (que irá suportar o módulo do laser), e finalmente unir com o perfil frontal. Depois colocar as correiras, o módulo laser, os dois interruptores de posição e ligar todos os cabos. Feito!

Como em todos os mecanismos que têm perfis e rodas com afinação excêntrica (impressoras 3D e gravadoras laser), poderá ser necessária uma afinação para tirar as folgas, sem que o livre movimento seja prejudicado. No caso desta máquina, não foi necessária qualquer afinação, tudo já estava no ponto correto. Em todo o caso, o manual é claro e é fornecido um vídeo, incluído no cartão microSD, que mostra todos os passos com todo o detalhe.

Para a afinação do ponto de focagem, como já referido, há uma grande vantagem, pois a bitola está sempre junto ao laser, bastando apenas rodar essa patilha para baixo e encostá-la ao objeto a trabalhar!

Fica assim tudo pronto para iniciar o primeiro trabalho. Basta colocar a peça, ajustar a altura, colocar o laser no ponto a iniciar a gravação ou corte, para que a ação aconteça exatamente no ponto pretendido.

Depois de aberto o software para fazer o primeiro teste, que neste caso foi o LaserGRBL, e de estabelecer a ligação com a porta COM que lhe foi atribuída, foi apenas necessário considerar o funcionamento da bomba de ar. Para isso, no tab GCode das opções, foi apenas necessário adicionar o código M08 no Header (liga a bomba) e o código M09 no Footer (desliga a bomba).

Primeiros resultados

Os primeiros resultados são completamente satisfatórios, com uma gravação em alumínio anodizado, que foram alcançados com tremenda facilidade e sem qualquer situação complicada ou imprevista, desde a abertura da caixa até à conclusão da primeira gravação.

O que mais salta à vista, depois de já ter analisado gravadoras laser de 5W e 10W, é precisamente a potência do laser de 20W, que dá uma sensação de maior poder face às ideias que possamos ter de execução de trabalhos.

A escolha dos parâmetros corretos para determinado material exige sempre uma aprendizagem, principalmente quando se utiliza um laser de uma potência diferente do habitual. Não há um valor de velocidade e potência certos que sirvam para todas as máquinas e materiais. Cada material (mesmo que parecido) tem a sua particularidade, e o próprio laser, mesmo da mesma potência, poderá também ter variações entre máquinas, pelo que mesmo consultando a tabela fornecida pelo fabricante com valores de referência para dezenas de materiais e respetivas espessuras, não é garantido que o resultado vá corresponder.

Foram feitos alguns testes em papel kraft e madeira, onde tudo correu como esperado. Como referido, é possível no caso do papel, fosse necessária menos velocidade ou maior potência.

Foi também feita uma gravação em aço, com diferentes preenchimentos, onde é possível ver as diferenças de cor. É um resultado muito agradável de se ver, e obtido com extrema facilidade.

Foram depois feitas diversas operações de gravação e corte em madeira, onde aqui fica evidenciado a vantagem em usar a bomba de ar. O acabamento é significativamente superior, limpo e sem zonas ferruscadas, algo que não é possível de conseguir quando este acessório não está disponível.

Conectividade

A Longer Laser B1 dispõe de múltiplas opções para dar ordens de operação: ligação com cabo USB, cartão microSD, controlo via browser a partir de ligação Wi-Fi, e controlo via app no smartphone também a partir de uma ligação Wi-Fi.

Por exemplo, recorrendo apenas ao smartphone, é possível controlar a máquina, criar objetos para gravar/cortar, e dar ordem de execução, tudo a partir da app no seu smartphone.

Veredicto

A máquina Longer Laser B1 20W demonstrou ser uma máquina de grande robustez e potência suficiente para trabalhos mais elaborados, o que faz dela uma máquina direcionada à área profissional. Embora que, obviamente, possa ser utilizada para fins lúdicos ou de mero hobby, será "boa de mais" para a maioria das situações, e o preço é indicado disso mesmo.

A área de trabalho é generosa, tem um laser bem potente e com ajuste no eixo Z, e os pés de borracha mole com afinação em altura permitem uma adaptação rápida e segura mesmo para mesas ou bancadas irregulares.

Tem ainda outros pormenores que fazem a diferença, que vão desde o botão de emergência para abortar a operação, o bloqueio com chaves físicas, o sensor de chama com alarme luminoso e a proteção circundante ao laser, tornam este conjunto ainda mais interessante.

Para quem quer ir um pouco mais além, tem disponíveis diversos acessórios vendidos separadamente, como um ecrã tátil a cores, um rolo para gravação circular, base de corte, kit de extensão, laser de alta precisão (0,03x0,03mm) e caixa fechada com circulação de ar.

A gravadora laser Longer Laser B1 20W está disponível com grande desconto Black Friday, por apenas cerca de 555€ (IVA incluído). O envio é gratuito e sem custos adicionais, feito a partir de armazém europeu. Aproveite ainda as promoções Black Friday da Longer ainda a decorrer.

Longer Laser B1 20W

