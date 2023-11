App Store Award: Apple revela os melhores jogos e aplicações de 2023

A Apple está, hoje, a reconhecer os melhores jogos e aplicações deste ano de 2023, a partir do seu App Store Award. Ora espreite!

O App Store Award 2023 procura reconhecer os 14 jogos e aplicações que permitiram, aos utilizadores, libertar a sua criatividade, descobrir um mundo de novas aventuras e divertir-se com a família e amigos.

As 14 vencedoras deste ano incluem aplicações criadas por desenvolvedores de todo o mundo, cujas criações foram escolhidas pela equipa editorial da App Store, que procurou confirmar que as apps entregaram experiências significativas e inspiraram mudanças culturais.

Conforme o comunicado da Apple, os vencedores do App Store Award foram selecionados entre quase 40 finalistas por oferecerem "inovação técnica, experiência do utilizador e design excecionais".

É inspirador ver como os desenvolvedores continuam a criar aplicações e jogos incríveis que estão a redefinir o mundo que nos rodeia. Os vencedores deste ano representam o potencial ilimitado dos desenvolvedores para dar vida às suas visões, criando aplicações e jogos com notável engenho, qualidade excecional e missões voltadas para um propósito.

Aplaudiu Tim Cook, CEO da Apple.

Vencedores do App Store Award de 2023

Aplicações

iPhone App of the Year: AllTrails, por AllTrails, Inc.

iPad App of the Year: Prêt-à-Makeup, por Prêt-à-Template.

Mac App of the Year: Photomator, por UAB Pixelmator Team.

Apple TV App of the Year: MUBI, por MUBI, Inc.

Apple Watch App of the Year: SmartGym, por Mateus Abras.

Jogos

Vencedores com impacto cultural

A equipa da App Store destacou ainda cinco vencedores com impacto cultural, pela sua capacidade de promover mudanças positivas por via de aplicações e jogos.

"Os vencedores deste ano incentivaram os utilizadores a aprender e a crescer num espaço inclusivo e acessível, a contribuir para um futuro mais sustentável e a explorar a autorreflexão e a ligação entre gerações." - Lê-se no comunicado da Apple.

Pok Pok, por Pok Pok

Esta sala digital de brinquedos para os mais novos oferece um espaço para as crianças em idade pré-escolar brincarem, explorarem e verem o mundo.

Proloquo, por AssistiveWare

Uma aplicação que promove a acessibilidade, criando ferramentas de comunicação aumentativa e alternativa (em inglês, AAC), e inovando a forma como o mundo comunica.

Too Good To Go, por Too Good To Go

Esta aplicação permite que os utilizadores minimizem o desperdício alimentar, conectando-os a restaurantes e lojas com excedentes de alimentos vendidos a um custo acessível.

Unpacking, por Humble Bundle

Um quebra-cabeças que estimula a introspeção e promove a conexão.

Finding Hannah, por Fein Games GmbH

Este jogo de objetos escondidos explora o poder da cura e da autodescoberta.

Tendência de 2023

Uma vez que as aplicações são um reflexo da cultura, a equipa da App Store escolheu a Inteligência Artificial (IA) generativa como a Trend of the Year, destacando uma coleção de apps que usufruem dela.

Apesar de muitos recursos ainda serem imaturos, as aplicações já começaram a integrar a tecnologia de diversas formas, dando, aos utilizadores, a oportunidade de a verem em ação.