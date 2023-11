Rússia vai apenas limitar serviços VPN que representem uma “ameaça” à segurança

Embora existam atualmente outros assuntos do momento, a guerra da Rússia contra a Ucrânia continua ativa e diariamente temos notícias sobre as consequências desse conflito. E de acordo com as últimas notícias, a Rússia vai agora apenas limitar os serviços de VPN que representem uma "ameaça" à segurança do país.

Russía limitará serviços VPN que ameacem a segurança

De acordo com as mais recentes notícias reveladas pela Reuters, a Rússia tem planos para bloquear determinadas redes virtuais privadas, conhecidas como VPN, e também os protocolos que sejam considerados como uma ameaça à segurança por uma comissão de especialistas. A informação foi avançada pela RIA, a agência de notícias estatal russa, que cita detalhes enviados pelo ministério digital.

Relembramos que foi depois do presidente Vladimir Putin ter ordenado o ataque à Ucrânia, em fevereiro de 2022, originando o bloqueio da Rússia a algumas redes sociais ocidenteis, que se verificou um aumento significativo da procura de serviços VPN como forma de contornar estas limitações de acesso.

Atualmente estes serviços continuam a ser bastante usados no país russo, e existem vários debates entre os legisladores sobre até onde é possível ir para se bloquear o uso de VPNs, uma vez que muitas ainda permitem o acesso a conteúdos proibidos, entre outras informações. Sabe-se que a Rússia tem uma lei definida em 2017 que obriga os fornecedores de tecnologia VPN a cooperar com as autoridades russas e a restringir o acesso a conteúdos proibidos pelo país, podendo, caso contrário, serem banidos.

No seu discurso, o legislador Anton Tkachev falou sobre as preocupações dos supostos planos para se bloquear todas as VPNs, algo que, segundo Tkachev, iria aumentar a pressão sobre o país russo e iria também impedir os russos de usarem alguns eletrodomésticos e aplicações domésticas.

A RIA menciona a resposta dada pelo ministério digital a essas mesmas preocupações, afirmando que "com base numa decisão da comissão de peritos... a filtragem de certos serviços VPN e protocolos VPN pode ser realizada na rede de comunicação móvel para tráfego estrangeiro que seja identificada como uma ameaça".

Para além disso, segundo a agência estatal o ministério disse que contornar as restrições a certas informações era considerado uma ameaça.