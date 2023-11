Web Summit 2023 começa hoje e já foram batidos “recordes”

A expetativa sobre o sucesso da Web Summit 2023 que começa hoje é muito. Tudo isto porque será o primeiro evento sem Paddy Cosgrave que abandonou a liderança do evento em outubro deste ano depois das declarações polémicas sobre Israel. Katherine Maher, ex-CEO da Wikipédia assumiu o lugar de Paddy. Antes de abrir portas, a Web Summit 2023 já bate recordes.

Recorde na Web Summit 2023: 2.600 'startups'

Os empresários Israel associados a empresas tecnológicas estão juntos no boicote à Web Summit. Apesar de tudo, segundo revela a Lusa, o evento arranca com 2.600 'startups', um recorde de sempre e, pela primeira vez, sem Paddy Cosgrave na liderança. O evento termina a 16 de novembro. De acordo com a organização, irão participar 900 investidores, cerca de 2.000 media confirmados, 300 parceiros, 800 oradores, num total de 70 mil participantes, em que 42% são mulheres. Estarão representados 160 países.

Segundo o que foi revelado, e tendo em conta o programa, a inteligência artificial (IA) é um dos temas em destaque no evento deste ano. Paddy Cosgrave demitiu-se do cargo a 21 de outubro, tendo sido substituído pela antiga diretora da Wikimedia Foundation Katherine Maher. De acordo com um comunicado de imprensa, a executiva "traz para a Web Summit a sua capacidade de unir os mundos da tecnologia, da humanidade e do diálogo necessários para moldar o futuro".

A par do cargo de CEO do evento, Katherine Maher desempenha funções no conselho de administração da plataforma de mensagens Signal, é investigadora não-residente no Conselho do Atlântico, na especialidade de democracia e tecnologia, é jovem-líder global no Fórum Económico Mundial, e investigadora de segurança no Projeto de Segurança Nacional Truman.

A Web Summit e o Governo anunciaram, em 2018, uma parceria de 10 anos, o que mantém a cimeira em Lisboa até 2028.

Web Summit 2023