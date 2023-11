Meta vai permitir que compre produtos da Amazon a partir do Facebook e do Instagram

A Amazon e a Meta uniram-se, para que os utilizadores possam fazer compras a partir das próprias redes sociais, especificamente, Instagram e Facebook.

Atualmente, as marcas e os anunciantes podem partilhar os seus produtos através do Facebook e do Instagram. No entanto, quando se clica num produto, as plataformas da Meta redirecionam os utilizadores para uma página externa.

Em breve, a gigante permitirá associar as suas contas do Facebook e do Instagram à sua conta da Amazon. O objetivo é claro: simplificar o processo de checkout, numa altura em que a publicidade é rainha nas redes sociais da Meta.

Pela primeira vez, os clientes poderão fazer compras nos anúncios da Amazon no Facebook e no Instagram e pagar com a Amazon sem sair das aplicações das redes sociais.

Partilhou Callie Jernigan, porta-voz da Amazon, ao TechCrunch.

A partir das redes sociais, e fruto da parceria entre as duas gigantes, os utilizadores terão acesso aos preços em tempo real, estimativas de entrega e outros detalhes dos produtos, após associarem os seus perfis.

Entretanto, a Meta deverá personalizar a publicidade e a página do produto, considerando se o utilizador é ou não membro Prime.

Embora os detalhes adicionais ainda sejam escassos, esta parceria pode ser uma enorme oportunidade de receita para a Meta, a Amazon e, mais importante, para os anunciantes.

Opinou Maurice Rahmey, CEO da Disruptive Digital e o primeiro a divulgar a notícia no LinkedIn.

De facto, o acordo será vantajoso para ambas as partes. Por um lado, a Amazon espera aumentar as suas vendas, por outro, a Meta conta faturar mais dinheiro com os anúncios apresentados e pelas conversões atribuídas.