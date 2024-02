Volvo admite que o “declínio da procura de carros elétricos não é uma dor de cabeça”

Os carros elétricos estão a crescer, mas não à velocidade esperada. Para a Volvo, o "declínio da procura de carros elétricos não é uma dor de cabeça", uma vez que a marca está a conseguir crescer.

A Volvo continua a confiar na tecnologia híbrida e híbrida plug-in, acreditando nela como uma abordagem da mobilidade pertinente para os seus clientes.

São uma ponte importante para o futuro totalmente elétrico. Vemos muitos clientes a utilizarem os híbridos plug-in como o primeiro passo para a eletrificação total, e o próximo carro que compram é totalmente elétrico.

Disse o diretor comercial da empresa, Björn Annwall.

Volvo está focada e confiante na eletrificação

A par da confiança nos híbridos está, contudo, uma estratégia de eletrificação ambiciosa. A partir de 2030, a fabricante só produzirá carros puramente elétricos em todo o mundo, não sendo levantadas reticências nos planos: na próxima década, qualquer novo veículo, independentemente do seu destino, será 100% elétrico.

Acredito firmemente que o trabalho árduo que realizámos em 2022 e 2023 nos posiciona para cumprir os nossos objetivos para os próximos anos. A nossa estratégia está bem definida e é inequívoca, e é a mais correta para a Volvo Cars, para os nossos clientes e para o ambiente. Os nossos resultados, a carteira de encomendas e as principais métricas de desempenho demonstram-no, e os nossos clientes gostam claramente do que veem.

Assegurou o CEO da Volvo, Jim Rowan.

Atualmente, o catálogo de carros puramente elétricos da Volvo conta com o XC40 Recharge e o C40 Recharge. Em breve, juntar-se-ão os EX30, EX90 e EM90.

Apesar do abrandamento da procura de carros elétricos, a Volvo admite estar confortável. Afinal, os seus modelos eletrificados já representam quase 60% das vendas na Europa, e a margem de lucro bruta que resulta deles quadruplicou durante o segundo semestre de 2023.

O segmento de mercado de massas pode ter sido afetado, porque algumas empresas não atingiram a paridade de preços com os veículos de combustão. No segmento premium não vemos isso, estamos a crescer e a ganhar quota de mercado. Somos a empresa com a maior quota de veículos elétricos premium e temos as maiores margens publicadas no setor dos elétricos, além da Tesla.

Esclareceu o CEO, mostrando-se orgulhoso do caminho que a fabricante tem percorrido, e percorreu especificamente em 2023.

Durante 2023, a margem bruta da Volvo nos seus automóveis elétricos foi de 9%, em comparação com 23% para os outros veículos da sua gama. A marca espera melhorar os resultados este ano.

As vendas de carros elétricos da Volvo cresceram, com 113.419 unidades entregues em todo o mundo, num crescimento de mais de 70% do que no ano anterior e numa melhoria da sua quota de mercado global em 34%.

Porém, os lucros caíram e a fabricante viu-se obrigada a afastar-se da Polestar: