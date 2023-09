Huawei e Xiaomi fazem as pazes e chegam a um acordo crucial: e inclui o 5G

Esta quarta-feira, a Huawei e a Xiaomi anunciaram um "acordo global de licenciamento cruzado de patentes" que é especialmente notável pela sua relevância numa área crucial para ambas as empresas: a tecnologia 5G.

Se não consegue vencê-los, junte-se a eles

Nos últimos tempos, a relação entre a Huawei e a Xiaomi estava tensa. No início de março, a Huawei entrou com uma ação judicial contra a Xiaomi, alegando violação de quatro patentes registadas relacionadas com comunicação sem fios, fotografia de smartphones e tecnologia de bloqueio de ecrã.

Mas agora, este acordo significa, para além de assinar a paz, resolver este conflito e garantir que não haverá problemas para ambas as empresas licenciarem e tirarem partido das patentes uma da outra em "múltiplas tecnologias de comunicação", embora o protagonista claro aqui seja a tecnologia 5G, que em ambos os casos está no centro do desenvolvimento de futuros produtos e serviços.

Os responsáveis de ambas as empresas partilharam declarações que destacam a satisfação com o acordo.

Este acordo de licenciamento reflete mais uma vez o reconhecimento da indústria das contribuições da Huawei para as normas de comunicação.

Explicou Alan Fan, chefe do departamento de propriedade intelectual da Huawei.

Isto mostra que ambas as partes reconhecem e respeitam a propriedade intelectual uma da outra.

Explicou Ran Xu, homólogo da Xiaomi.

A Huawei está constantemente a assinar acordos

A Huawei ganha 3 dólares por cada telemóvel vendido com 5G e Wi-Fi 6 graças às suas patentes. Este negócio é realmente lucrativo e, de facto, a Huawei indicou em julho que tinha recebido 560 milhões de dólares em receitas de royalties ao longo de 2022.

Estes acordos são comuns em todos os tipos de segmentos, mas especialmente no setor da tecnologia, onde as ações judiciais por violação de patentes são frequentes e dispendiosas. As empresas celebram frequentemente acordos de licenciamento cruzado para poderem interoperar de forma amigável, e foi de facto o que aconteceu há algumas semanas entre a Huawei e a Ericsson, que também chegaram a um acordo semelhante para tecnologias de comunicação, incluindo redes 3G, 4G e 5G.

A gigante chinesa chegou recentemente a acordos semelhantes com a Samsung, o que parece mostrar que a Samsung também está ativa nesta área.

