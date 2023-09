A Huawei tem procurado manter uma proposta de novos smartwatches que vai ao encontro do que os consumidores procuram e querem para o seu dia a dia. Assim, a marca acaba de apresentar o Huawei Watch GT 4, a mais recente geração da emblemática Watch GT Series, que combina um design requintado com funcionalidades melhoradas de saúde e bem-estar.

Este lançamento integra a nova estratégia da Huawei no segmento de wearables, sendo o pontapé de saída para a nova fusão entre tecnologia de ponta e moda a um patamar superior. Promete ser o dispositivo ideal para os amantes da relojoaria tradicional, permitindo aos utilizadores tirar partido de funcionalidades inteligentes de saúde e bem-estar sem comprometer o estilo.

Desde a sua primeira geração, a Huawei Watch GT Series tem-se mantido fiel ao mote ‘Grand Tourer’, produzindo de forma consistente smartwatches topo de gama com funcionalidades revolucionárias. O novo Huawei Watch GT 4 segue a mesma filosofia e apresenta um design elegante, com funcionalidades de fitness, saúde e bem-estar melhoradas, para os utilizadores que procuram uma melhoria na sua experiência com smartwatches.

Fusão de design tradicional com tendências contemporâneas

O Huawei Watch GT 4 dá um passo ousado e inovador ao introduzir elementos de design arrojados, enquanto preserva a estética geométrica e moderna dos seus antecessores. Está disponível em duas versões: o Huawei Watch GT 4 46mm, com um impressionante design octogonal e um exterior forte e robusto; e o Huawei Watch GT 4 41 mm, com um design elegante e delicado, inspirando-se em peças de joalharia tradicional.

O novo smartwatch apresenta um design versátil, capaz de se adaptar a diferentes estilos, personalidades e ocasiões, estando disponível em oito cores distintas. O Huawei Watch GT 4 46mm está disponível em quatro versões: bracelete integrada em aço cinza, pele castanha, nylon reciclado verde e fluoroelastómero preta. Por sua vez, o GT 4 41mm apresenta-se com uma bracelete metálica de duas tonalidades – dourada e prateada –, bracelete de malha milanesa dourada e pele branca.

Sendo o foco da gama a ‘Moda na Vanguarda’, os utilizadores podem escolher entre mais de 25 mil mostradores, disponíveis na galeria, para combinar o relógio com qualquer estilo e situação.

Três novas funcionalidades de gestão de saúde e bem-estar

Sob o mote ‘Moda na Vanguarda’, a Huawei quer fazer a ponte entre a tecnologia e a moda, ao lançar um dispositivo inteligente que permite uma gestão de saúde e bem-estar inigualável para um estilo de vida mais saudável, ao mesmo tempo que se destaca como um acessório de moda. O Huawei Watch GT 4 apresenta funcionalidades melhoradas, entre as quais a gestão do ciclo menstrual 3.0 e a monitorização da respiração do sono, ambas suportadas pela mais recente tecnologia TruSeen™ 5.5+.

Apresenta também o TruSleep™ 3.0, atualizado para dar aos utilizadores uma melhor perceção dos seus ciclos de sono, via uma monitorização e análise abrangentes. Esta versão inclui uma função de perceção da respiração durante os momentos de descanso, que deteta irregularidades respiratórias e ajuda o utilizador a ajustar os seus hábitos de sono.

Além disso, vem equipado com versão 3.0 da funcionalidade de gestão do ciclo menstrual, que analisa e estuda, de forma inteligente, os indicadores fisiológicos dos utilizadores, como o ritmo cardíaco durante o sono, a temperatura corporal, o ritmo respiratório e muito mais, para prever os ciclos menstruais. Esta tecnologia pode beneficiar muitas pessoas que sofrem de ciclos menos regulares, permitindo-lhes fazer alterações ao seu estilo de vida em alturas cruciais do mês.

Superar o limite com as novas funcionalidades de fitness

O Huawei Watch GT 4 revoluciona a experiência de fitness do smartwatch ao introduzir anéis de atividade melhorados, a inédita aplicação Stay Fit e um rastreio através do sistema de navegação por satélite (GNSS) melhorado, tudo isto gerido com o novo TruSeen™ 5.5+.

Graças aos novos anéis de atividade, os utilizadores podem encontrar uma nova motivação para se manterem ativos. Esta funcionalidade apresenta estatísticas diárias de fitness de forma rápida e intuitiva, como as calorias queimadas, a duração dos exercícios e o tempo passado em pé, para o utilizador poder manter-se facilmente a par das suas atividades diárias.

Para incentivar os utilizadores a completar os três anéis diariamente, a funcionalidade inclui um sistema de medalhas que os premeia quando atingem novos marcos e estabelecem recordes pessoais. Além disso, têm acesso a mais de 100 modos de desporto, incluindo desportos mais modernos, como Padel e até e-sports.

O Huawei Watch GT 4 é o primeiro smartwatch da marca a introduzir a Stay Fit, uma aplicação de gestão de calorias que utiliza dados de saúde em tempo real para auxiliar os utilizadores a gerir a sua ingestão calórica. Através da aplicação, os utilizadores recebem recomendações adaptadas às necessidades do seu corpo para poderem gerir o seu dia a dia sem preocupações.

Para os apaixonados por desporto, o smartwatch ajuda a levar os desafios de expedição e corrida ao próximo nível, com um GNSS de alta precisão, que melhora a precisão do posicionamento em 30% em comparação com as gerações anteriores, mesmo em condições desfavoráveis.

Um dispositivo sofisticado e inteligente no pulso

Acima de tudo, o smartwatch ajuda o utilizador a otimizar o seu estilo de vida, mediante funcionalidades como mensagens rápidas, chamadas Bluetooth, navegação, reprodução de música e muito mais.

Para acompanhar o utilizador em qualquer situação, o Huawei Watch GT 4 garante até duas semanas de autonomia da bateria e é compatível com iOS e Android.

Preços e disponibilidade do Huawei Watch 4

Produto Cor PVPR Huawei Watch GT 4 46mm Preto 269,99€ Huawei Watch GT 4 46mm Verde 269,99€ Huawei Watch GT 4 46mm Castanho 299,99€ Huawei Watch GT 4 46mm Cinza 399,99€ Huawei Watch GT 4 41mm Branco 269,99€ Huawei Watch GT 4 41mm Malha Dourada 299,99€ Huawei Watch GT 4 41mm Prateado 399,99€

Este novo smartwatch da Huawei foi colocado em pré-venda hoje, chegado às lojas a 9 de outubro. Na compra do Watch GT 4, os consumidores vão beneficiar da oferta dos Huawei FreeBuds SE 2.

Huawei Watch GT 4

Huawei Watch GT 4 - Galeria