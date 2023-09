Criadores vão ter que pagar uma taxa pelos jogos Unity instalados e estão revoltados!

A indústria dos jogos é uma das mais rentáveis de todas, mas por vezes as empresas lembram-se de gerar ainda mais dinheiro de outras maneiras. Como tal, recentemente os criadores ficaram revoltados porque a Unity resolveu criar um novo imposto a ser cobrado pelos jogos instalados.

Unity vai cobrar uma taxa pelos jogos instalados

Nos últimos dias houve uma polémica acesa no mundo gaming que envolveu a Unity e os programadores e estúdios de jogos. Tudo começou porque a dona do popular motor gráfico decidiu criar um novo imposto, designado Unity Runtime Fee, cujo objetivo era que os criadores de jogos pagassem uma taxa adicional por cada jogo Unity instalado. Ou seja, a empresa recebia um valor sempre que alguém fazia downloads de um jogo criado através do seu motor gráfico.

Sem grandes surpresas, esta controversa novidade gerou de imediato uma onda de descontentamento e deixou os criadores de jogos bastante irritados. E com todo o tumulto que este imposto desencadeou, a Unity decidiu rever o mesmo e fazer algumas alerações.

Como tal, a empresa recuou e irá cobrar essa taxa apenas na primeira vez que o jogo for instalado. Mas mantém a política de cobrar o imposto sempre que um jogo é instalado pela primeira vez num novo dispositivo, mesmo que seja através do mesmo jogador. Quando os títulos se encontram disponíveis em plataformas como a PlayStation Plus ou a Xbox Game Pass, o imposto é cobrado à dona do serviço e não aos criadores de jogos. Neste caso a Sony e Microsoft, respetivamente, é que terão que pagar essa comissão à Unity.

Quanto aos jogos afetados por esta taxa, os requisitos mantêm-se e são eles:

Lucro de 200.000 dólares nos últimos 12 meses

O jogo foi instalado 200.000 vezes (mas agora só é contabilizada a primeira instalação)

De acordo com o anúncio oficial desta taxa, a empresa adianta que a Unity Runtime Fee vai começar a ser cobrada a partir do dia 1 de janeiro de 2024. Mas as mudanças continuam a não ser do agrado da esmagadora maioria dos criadores de jogos e muitos até já ponderam abandonar a Unity e migrar os seus jogos para o motor gráfico rival Unreal Engine.