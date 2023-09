Revolução do Mercado: MEO lança a 1ª oferta nacional de 10 Gbps

Acha que a sua internet é lenta e o mercado não tem ofertas "poderosas"? Pois bem, a MEO acaba de anunciar uma autêntica revolução do mercado ao anunciar uma oferta de internet a 10 Gbps simétricos (sim, leu bem, são mesmo 10 Gbps). Saiba mais!

A MEO lança hoje, pela primeira vez em Portugal, uma oferta de internet a 10 Gbps simétricos (download e upload) para os segmentos de consumo e empresarial. Esta solução pioneira de internet de hipervelocidade através de fibra ótica, 10 vezes mais rápida do que a atualmente existente no mercado, traz para Portugal uma nova realidade tecnológica, com acesso a uma rede com velocidade, fiabilidade e estabilidade nunca antes alcançadas.

O serviço de 10Gbps é vocacionado para famílias com diversos equipamentos conectados e para pequenas e médias empresas com necessidades de internet cada vez mais veloz, com menor latência e maior fiabilidade, de forma a garantir a melhor experiência de serviço em qualquer circunstância. Com este lançamento, a MEO demonstra, mais uma vez, a sua capacidade de inovar, antecipar e suportar todas as necessidades de conectividade do presente e do futuro.

