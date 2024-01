Calendário fiscal: não se esqueça destas datas em 2024

Quer saber as datas para entrega do IRS? E quando tem de pagar o IMI? O novo ano de 2024 começou há poucos dias e há também um novo calendário fiscal. Guarde as principais datas.

Tal como acontece todos os anos, os contribuintes têm de realizar algumas ações em períodos específicos. Os principais prazos do IRS referem-se à verificação de faturas no e-fatura, consulta dos valores das deduções apurados pela Autoridade Tributária (AT), reclamação dos valores das deduções, consignação do IRS e IVA, e entrega da declaração de rendimentos (Modelo 3) ou do IRS automático.

Principais datas do calendário fiscal de 2024

26 de fevereiro : fim do prazo para validação das faturas no Portal das Finanças.

1 de abril : fim do prazo para reclamação das faturas de despesas gerais e familiares.

: fim do prazo para reclamação das faturas de despesas gerais e familiares. 31 de maio : pagamento da primeira prestação do IMI.

: pagamento da primeira prestação do IMI. 30 de junho : último dia para entregar a declaração de IRS.

: último dia para entregar a declaração de IRS. 31 de agosto : pagamento da segunda prestação do IMI (para valores de IMI superiores a 500€). 30 de novembr o : pagamento da segunda prestação do IMI (para valores de IMI inferiores a 500€). 30 de novembro : pagamento da terceira prestação do IMI (para valores de IMI superiores a 500€).

: pagamento da segunda prestação do IMI (para valores de IMI superiores a 500€). : pagamento da segunda prestação do IMI (para valores de IMI inferiores a 500€). : pagamento da terceira prestação do IMI (para valores de IMI superiores a 500€). IUC: pagamento até ao último dia do mês da matrícula. Caso o último dia do mês seja ao fim-de-semana, o pagamento poderá ser feito até ao dia útil seguinte.

São estas algumas das datas importantes que deve reter. De referir que a AT disponibiliza também no seu portal toda a informação. Podem consultar aqui.