São 3634 calculadoras online gratuitas para calcular quase tudo

Todos sabemos que na Internet há de tudo. E quando falamos tudo, estamos a falar de coisas como 3634 calculadoras online gratuitas. A Omni Calculator tem milhares de calculadoras divididas em 14 secções, desde a física e a biologia até ao desporto. Portanto, tudo totalmente gratuito e utilizado a partir do browser. Faz jeito?

A matemática, o cálculo, pode ser algo muito simples, mas para a maioria das pessoas é algo complexo, chato e nada interessante. No entanto, não passamos sem a matemática. Queremos saber as calorias queimadas e ingeridas, precisamos perceber quantos quilowatts horas consome o nosso carro aos cem quilómetros, e mesmo o volume em metros cúbicos tem uma piscina de 11 x 4 x 2 metros.

O ideal seria haver uma forma de fazer estas perguntas e obter logo uma resposta "sem puxar muito pela cabeça". Ok, muitos hoje usam as aplicações de IA para fazer estas perguntas. Mas poderá haver um sítio mais interessante.

Omni Calculator: há um sítio online, gratuito, com 3634 calculadoras

Este fantástico sítio web tem mais de 3600 calculadoras para todo o tipo de coisas. Foi desenvolvido por uma empresa polaca com o mesmo nome e está ativo desde 2014. De acordo com as informações fornecidas pela Omni Calculator, 20 milhões de pessoas utilizam as suas calculadoras todos os meses.

Todas as calculadoras são totalmente gratuitas e estão divididas em secções, tais como biologia, química, construção, ecologia, finanças, alimentação, saúde...

Dentro de cada secção existem mais coleções. Por exemplo, na secção "Física" há calculadoras cinéticas, calculadoras de energia e potência, calculadoras dinâmicas, calculadoras estáticas, calculadoras de ótica e luz, calculadoras de astronomia... Tudo está muito bem organizado.

Se não soubermos exatamente de que calculadora precisamos, podemos sempre utilizar o motor de busca para que a plataforma nos sugira uma. Basta selecionar a calculadora, introduzir os dados relevantes e premir enter. O sítio web faz o resto.

O bom é que podemos escolher qualquer unidade, por isso, se estivermos a falar de calcular volumes, podemos usar litros, galões, chávenas, onças, pés cúbicos...

Além das calculadoras, os criadores do sítio disponibilizam uma explicação correspondente de cada calculadora.

Por exemplo, esta calculadora serve para saber quantos tijolos são necessários para construir uma parede. Podíamos simplesmente pegar no resultado e pronto, mas também podemos ler como é feito o cálculo e o raciocínio por detrás dele. Ou esta calculadora da velocidade do som nos sólidos, que até explica as fórmulas utilizadas.

Outro aspeto curioso é o facto de cada calculadora mostrar o seu autor e revisor. Desta forma, podemos ver qual a formação da pessoa que desenvolveu a calculadora e da pessoa que a reviu.