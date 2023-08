Tal como aconteceu ao Netflix no passado recente, também o Disney+ parece estar com problemas. Este serviço de streaming perde assinantes e poderá em breve tomar medidas para conter esse problema. Um deles é já conhecido, mas a companhia parece agora ponderar abandonar alguns mercados.

Disney+ pode sair de alguns países

Foi na mais recente apresentação de resultados que Bob Iger, diretor-executivo da Disney, revelou mais sobre o futuro da empresa. O seu serviço de streaming está a perder assinantes e isso levará em breve a problemas financeiros graves, como se viu acontecer com outros gigantes da indústria nesta área.

Quando questionado sobre as medidas que se esperam vir a ser tomadas no Disney+, o responsável da Disney foi muito claro. Apesar de haver mercado fortes e com vitalidade, há outros onde a empresa perde dinheiro e que deverá abandonar muito em breve.

Na verdade, temos olhado para vários mercados em todo o mundo para dar prioridade aos que nos vão ajudar a tornar este negócio num negócio lucrativo. Basicamente, isso significa que existem alguns mercados nos quais investiremos menos em programação local, mas manteremos o serviço. Existem alguns mercados onde podemos nem sequer ter um serviço. E existem outros que consideramos, diria, mercados de alto potencial onde investiremos bem em programação local, publicidade e basicamente todo o conteúdo nesses mercados.

Apesar de não ter revelado quais os países ou regiões que vão sofrer esta saída do Disney+, a empresa parece querer manter-se apenas onde é financeiramente saudável. Ao mesmo tempo, também não revelou quando estas medidas vão ser colocadas em prática.

Perda de assinantes é a causa de problemas

Outro cenário negativo para o Disney+ está nos seus subscritores. A empresa caiu de 157,8 milhões de assinantes no último ano para 146,1 milhões no último trimestre. Esta perda é mais que o dobro do que havia sido registado no trimestre anterior e representa uma perda de quase 12 milhões de clientes.

A empresa de Bob Iger já revelou que irá combater a partilha de contas, tal como a sua concorrência direta já tratou antes. Há grandes desafios para o Disney+ e para a sua empresa mãe. O Netflix conseguiu ultrapassar os seus problemas e está a ganhar novo fôlego, algo que se espera que aconteça neste caso.