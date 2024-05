Plano com publicidade da Netflix é um sucesso, ao contrário do que os utilizadores queriam

A Netflix encontrou no seu plano baseado em publicidade a forma de conseguir garantir a recuperação de muito dos seus lucros. Este plano não parecia agradar aos utilizadores, ainda que seja mais barato que os restantes, oferecendo (quase) o mesmo. Novos dados revelam como este está a ser um sucesso, mesmo com toda a oposição inicial dos utilizadores.

Plano com publicidade da Netflix é um sucesso

As mudanças têm chegado à Netflix a um ritmo muito elevado. A grande maioria não parece agradar aos utilizadores, uma vez que coloca este serviço mais caro ou, pior ainda, acaba com práticas como a partilha de contas.

Uma das formas usadas para garantir aos utilizadores um preço inferior foi a criação de um plano baseado em publicidade. Este oferece a quase totalidade das funcionalidades e das opções, mas obriga à presença de anúncios durante a reprodução de conteúdos.

Se inicialmente os utilizadores estavam contra, revelando que iriam abandonar o serviço, isso acabou por se mostrar falso. O número de assinantes deste plano tem crescido todos os meses e agora tem um novo máximo. A Netflix vê sucesso com 40 milhões de assinantes apoiados por anúncios.

40 milhões de assinantes mensais ativos neste plano

Este número é já de si elevado, mas torna-se ainda mais destacado se comparado com os números dos meses anteriores. Isso representa um aumento em relação aos 23 milhões do início do ano. Além disso, foram necessários seis meses para que esta opção atingisse os 5 milhões de utilizadores após o seu lançamento em 2022. Em abril, a Netflix tinha um total de 270 milhões de assinantes em todos os planos.

Estes valores parecem não ficar por aqui e há ainda mais números importantes. A Netflix revelou também que, nas regiões onde os anúncios estão já disponíveis, mais de 40% dos novos utilizadores inscrevem-se no plano baseado em anúncios. Não era esperado este comportamento, depois de tudo o que foi avançado pela maioria.

Esta notícia chega no mesmo dia em que a Netflix anunciou um novo impulso para eventos ao vivo, após garantir os direitos de transmissão dos jogos do dia de Natal da NFL. Isto segue vários especiais de comédia ao vivo e em breve será acompanhado por uma luta entre Jake Paul e Mike Tyson, e transmissões semanais da WWE.