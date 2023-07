NOS: 30 GBs de dados com a adesão ao Youth by WTF

O eSIM< digital permite ativar um tarifário de telemóvel em equipamentos como smartphones e smartwatches sem necessidade de inserir um cartão físico. Conheça a tecnologia pioneira à escala mundial que a NOS agora apresentou.

NOS: eSIM Youth by WTF, saiba o que é

A NOS acaba de lançar o eSIM Youth by WTF, assente numa tecnologia pioneira a nível mundial que permite simplificar extraordinariamente a subscrição de serviços de comunicações móveis. A solução foi desenvolvida em colaboração com a IDEMIA e a NOS é a primeira e única operadora parceira desta empresa tecnológica a colocá-la no mercado.

Segundo a operadora, uma evolução da tecnologia eSIM (cartões SIM eletrónicos), além de garantir um ecossistema 100% digital, esta solução inédita permite que um único código QR possa gerar múltiplos cartões virtuais com diferentes números de telefone únicos. Até ao momento, cada eSIM era gerado por um código QR diferente, pelo que a nova tecnologia oferece uma possibilidade até então inexistente.

A adesão através do Youth by WTF da NOS é muito simples, acontece em apenas um clique após a leitura do código QR, bastando depois inserir os dados de pagamento, que pode ser feito através de cartão de crédito ou MB WAY.

Com 30 GBs de dados incluídos, a adesão ao Youth by WTF pode ser feita até final de agosto através da página www.wtf.pt/youth – para aceder exclusivamente via mobile – assim como através da leitura do Código QR presente nos canais de comunicação e nos quiosques WTF por todo o País.