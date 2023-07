Qual a nova forma para manter as crianças debaixo de olho? Os Apple AirTags

As pessoas com mais de 30 anos... e algumas mais novas que tenham crescido nas aldeias, certamente que terão na lembrança a liberdade de ir para a escola a pé, de estar na rua a jogar à bola até o sol se pôr, sem os medos que hoje enquanto pais enfrentamos. Mas parece que os AirTags da Apple poderão surgir como uma forma de manter os pais mais descansados, dando maior liberdade aos mais novos.

Os Apple AirTags são muito populares entre viajantes, para controlarem as suas bagagens, por pessoas distraídas que andam sempre a perder as chaves ou a carteira. Depois existem outras utilizações para as quais a Apple garante não ter criado estes pequenos dispositivos, nomeadamente para monitorizar pessoas e animais.

Por exemplo, para animais, há vários alertas por parte de veterinários que muitos AirTags acabam no estômago do animal, podendo ser um risco para a sua vida.

A proteção das crianças é um assunto que a pais e cuidadores está sempre presente. Se os deixamos sair de casa para brincar com o vizinho, se vão para a escola de autocarro ou a pé, se andamos no centro comercial e ficamos 30 segundos sem os vermos, o nosso coração dispara.~

Contudo, muitos pais estão a recorrer aos AirTags para manter as crianças debaixo de olho. Nos Estados Unidos, esta já é uma prática recorrente que tem deixado os pais mais descansados. Segundo uma reportagem do The Washington Post, onde vários pais foram entrevistados, os AirTags são colocados no fundo das mochilas, quase de forma escondida, são colocados nas bicicletas ou mesmo em pulseiras que já são vendidas com esse propósito, onde são colocados os dispositivos.

Há ainda métodos mais curiosos. Há pais que costuram os AirTags nos casacos ou os amarram aos sapatos, para garantir que têm a criança sempre debaixo de "olho", ou do radar do seu iPhone. Existem mesmo fóruns onde os pais debatem as melhores formas para garantirem a segurança dos mais novos com recurso aos AirTags.

Além de existirem dispositivos criados especificamente para esse fim ou outro tipo de tags no mercado, a verdade é que o ecossistema da Apple é aliciante, para que os utilizadores olhem para o AirTag como uma solução.

Considera colocar um AirTag na mochila dos seus filhos ou já utiliza este método para os monitorizar?