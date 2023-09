Dentes de aço: mulher rouba um iPhone 14 Plus ao morder o cabo antirroubo

É possível roubar um iPhone 14 Plus preso por um cabo com os dentes? Qualquer pessoa dirá que não, mas a realidade por vezes ultrapassa a imaginação. Na China, uma mulher conseguiu roubar um iPhone 14 Plus de uma loja da Apple, ao morder o cabo antirroubo até o telemóvel se libertar.

Quero um iPhone... nem que tenha de usar os dentes

Ao que as imagens indicam, a ladra estava "armada até aos dentes", no sentido mais literal. Não temos dúvidas de que os dentes desta mulher serão melhores do que os de muitos leitores que estão a ler este artigo. Aliás, se os dentes dela foram capazes de roer um cabo de metal, o que cai naquela boca tem um fim moído!

O caso foi partilhado no Twitter/X e mostra um assalto peculiar. Não pelo roubo (de um iPhone), mas pela forma estranha de cortar as amarras. Tudo foi captado pelas câmaras de segurança. Também, se não fossem as imagens, como iriam os funcionários da loja explicar este roubo?

Claro que, poucos minutos depois dos funcionários terem dado conta, a mulher foi detida pela polícia e tem ainda na sua posse a arma do crime, assim como o objeto furtado.

Moral da história

Não há dúvida de que este método de roubo apanhou as pessoas de surpresa, e as redes sociais foram rápidas a divulgar as imagens. É também notável que ninguém tenha reparado que um cliente estava a roer um cabo, mas por vezes todas as condições são propícias a estas tentativas de roubo tão peculiares. Afinal, quem pensaria que um cabo antirroubo poderia ser desmontado com alguns dentes saudáveis?

As Apple Stores, ou lojas físicas da Apple, estão espalhadas pelos quatro cantos do planeta e sofrem das mais variadas tentativas de furto. Pela forma estudada como estão expostos os produtos, é uma tentação, para muitas pessoas, pegar e andar... se não fossem os cabos de segurança claro. Já foram notícia assaltos à mão armada, método arrastão, carros contra as montras, entre muitos outros métodos mais convencionais. Agora... com os dentes?