iOS 18 trará ao iPhone duas importantes áreas de definições redesenhadas

Estamos a poucos dias da apresentação do iOS 18 e de um vasto leque de software no evento WWDC 2024 da Apple. Novos sistemas operativos, novas aplicações e este ano tudo parece orbitar a Inteligência Artificial. A Apple prometeu muito para este certame de programadores e, dizem as fugas de informação, que há duas áreas de gestão revistas, servindo como "ponta de lança" para uma nova geração de funcionalidades.

Faltam exatamente sete dias para conhecermos o iOS 18. Será na WWDC 2024, onde se esperam grandes novidades. Já foram divulgadas muitas pistas sobre o sistema operativo do iPhone, e uma das mais recentes está relacionada com dois redesenhos de interface há muito esperados.

Estes são o painel de Definições e a Central de controlo. O primeiro, embora com algumas alterações ligeiras, tem sido o mesmo desde o iOS 7. A Central de controlo, que foi renovado no iOS 11, existe há um pouco menos de tempo. No entanto, ambos precisam de uma renovação, que finalmente parece estar a chegar nesta próxima grande atualização.

Duas evoluções que serão pilares no novo iOS 18

Na mais recente newsletter 'Power On' da Bloomberg, publicada pelo analista e especialista em Apple Mark Gurman, foi possível depreender (do que parecia ser um segredo) que a Apple irá fazer profundas alterações no design destes dois painéis. Obviamente que não se trata de uma confirmação oficial da Apple, pois será na próxima segunda-feira que o farão, mas as fontes que o dizem agora são muito fiáveis.

A primeira coisa que Gurman diz é que a aplicação Definições terá uma “interface mais limpa, mais organizada e pesquisável”, algo que também foi dito para o macOS 15 e que Gurman também confirma com base nas suas fontes. Não são fornecidos muitos mais pormenores, mas pode enquadrar-se nos conceitos de fundo semitransparente que circulam na Web.

A Central de controlo é mais um mistério, uma vez que as palavras de Gurman não sugerem que será uma grande mudança, mas trará coisas novas, bem como novas formas de interagir e mais abrangência de ferramentas, a nós parece-nos que será sim uma alteração profunda.

Na verdade, ele refere um novo widget de música e de melhorias nos controlos de acessórios inteligentes ligados ao HomeKit. Mas poderá ser mais que isto, até porque esta área carece de organização, à medida que recebe mais opções.

Fala-se há algum tempo, em sede de rumor, que poderia haver mais poder de personalizar a Central de controlo, eventualmente conseguindo adicionar novas funcionalidades e até widgets semelhantes aos do ecrã inicial. Além disso, os rumores (provavelmente saídos da lista de desejos dos utilizadores) falavam na possibilidade de alterar a ordem e até o tamanho dos widgets existentes.

Claro, nada disto está descartado, mas também não há confirmação de nada. São rumores, algumas vezes suportados, dizem, em fugas de informação de alguém familiarizado com o assunto.

Uma novidade de muitas prometidas

Estas reformulações serão apenas a ponta do icebergue, uma vez que são esperadas mais alterações estéticas na interface do iOS 18. Para além disso, é claro, não é provável que esta seja uma versão que apenas mude o visual, uma vez que haverá muitas outras alterações poderosas no sistema, lideradas pela IA e pela Siri.

É provável que, à medida que a semana avança, possamos conhecer mais pormenores e até esboços preliminares destas alterações. O iOS 18 será oficializado na próxima segunda-feira, com intenções de lançar a sua versão beta no mesmo dia e em setembro estará disponível para todos.