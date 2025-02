Primeira app de pornografia no iPhone na Europa e Apple está furiosa

A Apple foi obrigada a abrir o iPhone na Europa e a permitir que novas lojas de apps possam ser usadas. Ainda que muitos ainda não tenham escolhido este caminho, este está disponível graças à DMA. Um novo momento chave chegou a gora, com a chegada da app Hot Tub à AltStore. Esta é uma app para acesso a pornografia, algo que a Apple proíbe terminantemente desde o primeiro momento.

O sideload nos iPhones começa finalmente a fazer-se notar. Já passou quase um ano desde que a Apple permitiu a instalação de aplicações a partir de fora da AppStore no iOS. Durante este período, pudemos testar lojas de terceiros como a AltStore, mas isso não gerou grande controvérsia. Até agora.

Através das próprias redes sociais da AltStore, foi anunciada a chegada do Hot Tub, que é apresentado como "a primeira aplicação pornográfica aprovada pela Apple". Uma aplicação nativa para iOS que pode ser descarregada de uma loja de terceiros e que os seus programadores afirmam ter sido aprovada pela Apple para distribuição. O developer é c1d3r, um conhecido programador iOS no ecossistema de jailbreak.

Por agora, o Hot Tub ainda não estará disponível para download na AltStore. No entanto, o anúncio da sua chegada foi suficientemente importante para a própria Apple decidir emitir uma declaração. Nesta mostra o seu descontentamento e as suas preocupações.

Estamos profundamente preocupados com os riscos de segurança que as aplicações pornográficas hardcore deste tipo criam para os utilizadores na Europa, especialmente para as crianças. Esta aplicação e outras semelhantes irão minar a confiança dos consumidores no nosso ecossistema, no qual temos trabalhado durante mais de uma década para fazer o melhor do mundo. Ao contrário das falsas declarações feitas pelo programador do mercado, certamente não toleramos esta aplicação e nunca a ofereceríamos na nossa App Store. A verdade é que somos obrigados pela Comissão Europeia a permitir que seja distribuída por operadores de mercado como a AltStore e a Epic, que podem não partilhar as nossas preocupações com a segurança do utilizador