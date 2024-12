A Apple prepara um motor de pesquisa? Tudo pode ter sido revelado agora

Há muito que se fala que a Apple poderá ter o seu motor de pesquisa a ser preparado. Por diversas vezes surgiram informações e provas de que isso era real, mas agora tudo poderá ter sido esclarecido. A própria Apple revelou que não está a tratar desta sua oferta e que, aparentemente, continuará a depender do que a Google lhe oferece.

A Apple prepara um motor de pesquisa?

Embora o sucesso do Google no campo dos motores de pesquisa tenha aguçado o apetite de outras empresas, a entrada neste campo é vista como um grande risco. Será que existe algum trabalho deste tipo na Apple? Há anos que se destaca com os seus modelos de iPhone e é uma das empresas mais ricas, pelo que será que necessita deste mercado. Eddy Cue, um dos gestores seniores da empresa, revelou tudo.

Na sua declaração apresentada a um tribunal federal dos EUA em Washington DC na semana passada, Eddy Cue sublinhou que a Apple não trabalha atualmente num motor de pesquisa rival da Google. Conforme relatado, os motivos pelos quais a marca não deseja entrar neste campo são lógicos e parecem terminar com estes rumores de uma vez por todas.

Desenvolver um motor de pesquisa custaria à Apple “milhões de dólares” e “levaria anos”. Isto desviará o dinheiro do investimento e os colaboradores de “outras áreas de crescimento” nas quais a empresa está focada.

A indústria de pesquisa está a “evoluir rapidamente” devido à inteligência artificial, pelo que seria “economicamente arriscado” para a Apple criar um motor de pesquisa.

Para criar um negócio “viável” de motores de pesquisa, a Apple precisaria de “vender publicidade direcionada”, o que não seria um dos “negócios principais” da empresa e iria contra os seus “compromissos de privacidade de longa data”.

A Apple não tem “profissionais especializados” e “infraestrutura operacional” suficientes para construir e operar um negócio de motores de pesquisa bem-sucedido.

Vai continuar a depender da Google

Considerando a informação revelada pela empresa, pode dizer-se que a Apple vê o negócio dos motores de pesquisa como bastante arriscado. Considera desnecessário investir dinheiro nesta área, principalmente com o desenvolvimento massivo da inteligência artificial.

Resta então à Apple manter o contrato que tem com a Google e garantir que esta não perde a sua posição e tudo o que oferece. O processo e a investigação que decorre podem mudar completamente a Google e retirar à gigante das pesquisas parte do seu mercado. Com isso, a criadora do iPhone acabaria por perder também.