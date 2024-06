Amazon obtém aprovação da FAA para aumentar entregas de encomendas através de drones

O plano da Amazon para aumentar as suas operações de entrega através de drones obteve a aprovação da Administração Federal de Aviação (Federal Aviation Administration - FAA), permitindo à gigante do comércio eletrónico expandir as suas entregas por drones para encomendas online.

Amazon redefine o cenário das entregas

A Amazon obteve autorização da FAA para melhorar as suas operações de entrega de encomendas online com drones. Este marco permite que o serviço de entrega Prime Air da Amazon opere drones "para além da linha de visão" dos operadores remotos, o que significa que podem voar distâncias maiores.

Esta aprovação marca um avanço significativo nos esforços da Amazon para revolucionar o processo de entrega utilizando veículos aéreos não tripulados. Com esta autorização, a Amazon pode chegar a mais clientes em áreas remotas e acelerar as entregas num raio geográfico mais alargado.

Um representante da FAA confirmou que a autorização se aplica a College Station, Texas, onde a Amazon iniciou as entregas de drones no final de 2022. A Amazon pretende expandir rapidamente os seus serviços dentro desta cidade para atender aos clientes que residem em regiões densamente povoadas.

A empresa vê essa aprovação dos reguladores como um passo fundamental na expansão de suas operações para vários locais em todo o país. As empresas têm procurado regulamentações mais diretas que possam abrir oportunidades para aplicações de drones nas comunidades locais, mas as preocupações ainda persistem entre os defensores da privacidade e alguns pilotos de aeronaves e balões.

Amazon prioriza a segurança

Após anos de procura, a Amazon anunciou que finalmente obteve aprovação regulatória ao apresentar uma estratégia abrangente para garantir que seus drones possam identificar e evitar obstáculos aéreos.

A empresa também disse que forneceu dados de engenharia adicionais à FAA e organizou demonstrações de voo supervisionadas por inspetores federais. Essas demonstrações mostraram a capacidade do drone de manobrar com segurança para longe de aeronaves reais, helicópteros e até mesmo de um balão de ar quente.

A autorização da FAA representa um marco significativo para a corporação, que há mais de dez anos tem intenções de utilizar drones para entregas online.

A visão da Amazon para o Prime Air manteve-se firme desde a sua criação: criar um meio seguro e escalável de entregar encomendas aos clientes em 30 minutos ou menos, utilizando drones altamente autónomos.

Com a intenção de entregar 500 milhões de encomendas por ano através de drones até ao final da década, a Amazon embarcou em anos de invenções, testes e aperfeiçoamento de tecnologias inovadoras. Agora, com a aprovação regulamentar e a tecnologia avançada em mãos, a Amazon está pronta para lançar o próximo capítulo do Prime Air.

