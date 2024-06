Google lança atualização do Android 15 Beta para corrigir pequenos problemas

A Google prepara a próxima grande versão do Android. Este sistema deverá ser revelado no final do verão deste ano, tal como tem sido o seu hábito. Com atualizações frequentes, estes desenvolvimentos procuram caminhar para a versão final. Agora, e para resolver pequenos problemas, a Google lançou mais uma atualização do Android 15 Beta.

Atualização trata problemas no Android 15

Enquanto aguardamos por novas versões do Android 15, a Google parece focada em resolver pequenas questões neste sistema. Está ainda em testes e por isso esta é uma situação normal, como agora aconteceu. O Android 15 Beta 2.2 acaba de ser lançado, para resolver alguns problemas que estavam ainda a assolar esta versão.

Esta pequena atualização do Android 15 Beta 2 inclui as seguintes correções do sistema da Google:

Correção de problemas restantes onde a criação de um espaço privado num dispositivo pela primeira vez removia ícones de apps do ecrã inicial (ou ecrãs iniciais se mais de um ecrã inicial tivesse sido adicionado). (problema 340868295).

Correção de um problema com a Carteira que impedia o funcionamento de pagamentos NFC em alguns casos. (problema 340933949).

Correção de um problema onde a gaveta de apps não era aberta ao deslizar para cima. (problema 335798568).

Correção de um problema com o modo de observador NFC que impedia o processamento de pagamentos NFC em alguns casos.

Correção de um problema que às vezes fazia com que vídeos gravados em HDR de 10 bits ficassem com uma tonalidade verde.

Correção de vários outros problemas que afetavam a estabilidade, a interatividade e a conectividade do sistema.

Todos os dispositivos qualificados registados no programa Android Beta para os Pixel vão receber esta atualização over the air (OTA) para a versão Beta 2.2. Naturalmente que a devem instalar de imediato.

Google vai trazer novidades em breve

Esta atualização chega agora, para tratar destas questões. Espera-se que dentro de 2 semanas surja mais uma atualização, desta vez com novidade e não apenas correções de problemas que estejam detetados. Estes são os planos da Google para o Android 15 e que se espera que sejam cumpridos.

Esta nova versão do sistema da Google irá trazer muitas novidades, com algumas a serem já reveladas. Espera-se que o Android 15 mude algumas das suas funcionalidades, mas que, principalmente, se mostre ainda mais seguro e com melhores ferramentas para o utilizador estar protegido.