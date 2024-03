Honor Magic 6 Pro bate toda a concorrência e é o novo rei da fotografia na DXOMARK

O Honor Magic 6 Pro foi um dos smartphones que foram apresentados no MWC deste ano. Esta proposta segue a linha do que a marca nos habituou que quer mostrar as qualidades que a marca já consegue oferecer. A reconhecer essa qualidade surge agora mais uma avaliação da DXOMARK e o Honor Magic 6 Pro assume a sua posição de rei da fotografia ao bater toda a sua concorrência.

A DXOMARK avaliou o Honor Magic 6 Pro

Desde que foi apresentado que o Honor Magic 6 Pro assume um papel de destaque no mercado dos smartphones. A DXOMARK cedo olhou para este equipamento e começou as suas avaliações, mostrando que está num patamar acima da concorrência e, principalmente, no topo do que de melhor encontramos no mercado.

Agora é a vez de uma das mais importantes categorias ser avaliada. Falamos da fotografia, que é uma dos argumentos da Honor para destacar o Magic6 Pro e que oferece uma teleobjetiva de 180 MP (f/2.6, OIS) com zoom ótico de 2,5x e zoom digital até 100x, uma câmara ultra grande angular de 50 MP (f.2.0, EIS) e uma câmara principal de 50 MP com capacidades de abertura variável (f/1.4 e f/2.0, OIS).

O que tem de melhor na fotografia

Para fotos, o Magic6 Pro alcançou uma pontuação máxima conjunta com o Huawei Mate 60 Pro+, graças às belas cores, bem como uma excelente faixa dinâmica e bom contraste facial, mesmo em cenas difíceis de contraluz. Além disso, o sistema de foco automático foi um grande ponto positivo, operando com precisão e rapidez em todas as condições.

Dos testes realizados pela DXOMARK ao Honor Magic 6 Pro, destaca-se pela positiva as cores vivas e naturais em fotos e vídeos. os bons detalhes na maioria das configurações de zoom e o foco automático rápido e preciso na foto. Podemos ainda contar com uma boa renderização de retrato com segmentação de assunto no modo bokeh, uma ampla profundidade de campo em cenas com assuntos em vários planos e uma ampla faixa dinâmica e exposição precisa do rosto em fotos e vídeos.

Nem tudo é positivo no rei desta lista

No oposto, e como pontos menos positivos para a fotografia do Honor Magic 6 Pro temos a renderização de detalhes não naturais em foto, zoom e vídeo e diferenças de nitidez entre quadros de vídeo ao caminhar durante a gravação. Há alguns artefactos ao capturar cenas de alto contraste e desfoque de movimento em retratos com pouca luz.

O Honor Magic6 Pro apresentou um excelente desempenho nos testes de câmara da DXOMARK, conquistando o primeiro lugar no ranking, à frente de pesos pesados. Aqui temos o Huawei Mate 60 Pro+, o Oppo Find X7 Ultra ou o iPhone 15 Pro Max. Alcançou excelentes resultados em praticamente todas as áreas, sem mostrar fraquezas reais, e também é uma melhoria notável em relação ao seu antecessor, o Magic5 Pro.